/639757/تفاصيل-محفظة-المصرية-للاتصالات-We-طريقة-الاشتراك-في-We-Pay

محفظة المصرية للاتصالات We Pay يسأل العملاء عنها وهي توفر لهم خدمات تسهيل المعاملات المالية مثل ايداع وسحب الأموال من المصرية للاتصالات We ويمكن من خلالها دفع فواتيرك كلها.

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