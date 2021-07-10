الصحة: سنحصل على 2 مليون جرعة من فايزر خلال أيام ولم نرصد سلالة دلتا حتى الآن

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة "mbc مصر": "سنستقبل خلال أيام 2 مليون جرعة فايزر، وبعدها مباشرة سنستقبل جونسون آن جونسون، بالإضافة لشحنات أخرى من المادة الخاصة بصناعة اللقاح الصيني، ونتوقع أن يكون هناك موجة فى نهاية سبتمبر خاصة بكورونا، وأول تطعيم باللقاح المصنع في مصر في أول أغسطس، لأن هناك إجراءات خاصة بالتحاليل والتأكد وهى فترة التشغيلات العادية".
وقالت: "الوضع آمن في مصر، سواء الإصابات الوفيات، ووصلنا لأقل مستوى، وحتى الآن تحاليل التتبع الجيني بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، لم نرصد حالات كورونا المتحور المسمى باسم دلتا، وهذا لا يعني أنه لن يأتي، تلك السلالة دخلت أكثر من 100 دولة في العالم، ونأخذ احتياطتنا قدر الإمكان، لمعرفة خصائصه وقد يحدث متحورات أخرى من دلتا في الفترة القادمة.
ونعت وزيرة الصحة السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مؤكدة أنها فخر للمرأة المصرية التي لها وقفات ومواقف تاريخية.
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