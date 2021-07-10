زايد: وصول 2 مليون جرعة من فايزر خلال أيام.. وأول تطعيم بـ سينوفاك فى أغسطس

جدة - نرمين السيد - وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن مصر ستحصل على شحنة جديدة من لقاح إسترازينكا الفترة المقبلة، قائلة: "الطائرة اتحجزت".
وأعلنت أن مصر ستحصل على 2 مليون جرعة من لقاح فايزر الأيام المقبلة، كذلك سنحصل على شحنة من لقاح "جونسون آند جونسون".
وكشفت أننا سنحصل الأسبوع المقبل على شحنة من المواد الخام تكفى لتصنيع 5 ملايين جرعة من لقاح "سينوفاك"، وأول تطعيم به سيكون خلال شهر أغسطس.
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