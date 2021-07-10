وقال النائب محمد عزمى، إن فصل شباب الحزب يتم لصالح نجل رئيس الحزب الذى حصد كثيرا من المناصب الداخلية.
وأضاف عزمى، أن نجل رئيس الحزب ليس لديه أى خبرات سياسية على الإطلاق، ولم نسمع عنه فى العمل السياسى أو الحزبى.
وأكد، أن الحزب تحول إلى عزبة، ولم يعد فيه ممارسة سياسية سليمة، لافتا إلى أن إسقاط عضويته من الحزب كان قرارا أحاديا من رئيس الحزب.
من ناحيته، قال الدكتور نور الشيخ، إن مخطط التوريث داخل حزب الحركة الوطنية يتم بشكل نمطى وتقليدى، لدرجة أن بعض الأعضاء انضموا للأمانة العامة للحزب دون تدرج.
وأضاف الشيخ، أننا كنا متبنين صوت الإصلاح داخل الحزب لكن لم يسمع أحد بصوتنا، ورأينا تصعيد أشخاص ليس لديهم أى خبرة سياسية أو حزبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- الحزب بقى عزبة .. التفاصيل الكاملة لما يحدث داخل «الحركة الوطنية» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.