نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة شهر يوليو 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة شهر يوليو 2021، يمكنكم الآن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، برعاية رئيس الجمهورية السيد/ عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف إلى صرف معاشات للفقراء المستحقين في مصر، للتغلب على غلاء المعيشة وزيادة المصروفات، وذلك عن طريق الذي سنقدمه لكم في هذا المقال مرفقا بطريقة الاستعلام.
رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة شهر يوليو 2021
أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر بيانا، بإمكانية الاستعلام للمستحقين في برنامج تكافل وكرامة الموضوع من قبل الحكومة، عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كما أقرت الوزارة بزيادة عدد الطلبة المستفيدين من الدعم في الفترة المقبلة، بإضافة ما يزيد عن 10 آلاف طالب وطالبة، وأن البرنامج الموضوع يخص كل أبناء الشعب المصري المحتاجين، الذين تنطبق عليهم الشروط.
وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين من الدعم المادي في برنامج تكافل وكرامة قد تعد 3.8 مليون مواطن، وما زالت الأعداد في الزيادة، وستظل الدولة المصرية بجانب أبنائها حتى تصل بهم إلي بر الأمان.
طريقة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021
- قم بالدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي.
- ادخل الرقم القومي للمستفيد من معاش تكافل وكرامة.
- اضغط على إيقونة استعلام.
- أدخل الاسم الرباعي للمستفيد من الدعم.
- اضغط على بحث وانتظر لبضع ثوان.
- ستظهر لك جميع البيانات بالتفصيل.
رقم شكاوى تكافل وكرامة
في حال واجهتك أي مشكلة، قم بالتواصل مع فريق الدعم بالموقع، وسيقدم لك جميع الحلول المتاحة لحل مشكلتك، ويجب على المتقدمين للمعاش الالتزام بالتعليمات حرصا على سلامتهم، وعدم النزول من بيوتهم لما يخص تكافل وكرامة إلا إذا طلب منهم ذلك.
الخط الساخن شكاوى تكافل وكرامة
خصصت وزارة التضامن الاجتماعي خط ساخن، للرد على الاستفسارات والبحث في المشكلات والتظلمات، والمشاكل الخاصة بإيقاف صرف المعاش أو أي مشكلات أخرى عبر رقم موحد هو 19680، بسعر المكالمة العادية.
تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي
- من الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي.
- أدخل الرقم القومي الخاص بالمستفيد.
- قم باختيار تسجيل شكوى.
- ستظهر معلومات المستفيد.
- قم بكتابة الشكوى الخاصة بك.
- سجل البيانات المؤكدة على أحقيتك في المعاش.
- ثم اختر إرسال الطلب.
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