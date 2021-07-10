فيديو.. محمد عزمى: إسقاط عضويتى كان قرارا أحاديا من رئيس حزب الحركة الوطنية

جدة - نرمين السيد - قال النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأمين العام المساعد المفصول من حزب الحركة الوطنية المصرية، إن إسقاط عضويته من الحزب كان قرارا أحاديا من رئيس الحزب.







وقال عزمى، خلال لقاء له ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز على قناة النهار، أنه فوجئ بإسقاط عضوية 3 قيادات أيضا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب من الحزب، لافتا إلى أنه انضم إلى الحزب منذ 8 سنوات وتدرج فى المناصب حتى وصل إلى الأمين العام المساعد لشؤون السياسات. وأوضح، أنه لم يتم تقديم أسباب عن إقالته من الحزب، مؤكدا أنه طالب رئيس الحزب بإبداء الأسباب لكنه رفض ولم يحدث اتصال بينهما حتى الآن.

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