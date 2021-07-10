حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 11-7-2021

حظك اليوم برج الثور الاحد 11-7-2021
مهنياً: عزّز علاقاتك العامة ولا ترفض المشاركة في اي نشاط فإحياء الروابط وتعزيزها امر ايجابي ويخدم مصالحك وينقّي صورتك.
عاطفياً: عليك أن تستوعب غضب الشريك، ولا تعامله بالمثل في هذه الظروف الحساسة، فأنت بذلك تزيد الطين بلة والمشاكل تعقيداً
صحياً: يستقر معدّل السكري لديك بعدما التزمت تناول الدواء في الأوقات المحددة
حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 11-7-2021
مهنياً: يوم جيد يعزز الحظوظ ويجعل الامال تتجسد وقد يتم لقاء مع احباء ومفاجاة جيدة وحظوظا في انجاح مخططاتك وبرامجك على كافة الاصعدة
عاطفياً: تمارس سحرك وجاذبيتك اليوم، فالحبيب لا يستطيع أن يرفض لك طلباً أو حاجة لأنك تحتل مكانة كبيرة في قلبه
صحياً: تختار تمضية معظم أيام هذا الشهر على البحر لممارسة السباحة أطول وقت ممكن
حظك اليوم برج السرطان الاحد 11-7-2021
مهنياً: يوم فارغ من كل خبر ونجاح وحظ، فلا تراهن عليه بتاتًا. خصّصه لإعادة ترتيب الاوراق ولا تأخذ قراراً حاسمًا خلاله.
عاطفياً: عليك مواجهة الوقائع كما هي مع الشريك، فالحقيقة غالباً ما تكون ممراً إلزامياً بغية وضع النقاط على الحروف وإنهاء المشاكل
صحياً: حاول أن تمارس رياضة المشي باستمرار، فهذا يفيد كل أعضاء الجسم
حظك اليوم برج الاسد الاحد 11-7-2021
مهنياً: يوم جيد يمنحك فرصا كثيرة لتعزيز موقعك والتقدم كما سيفتح لك الابواب فانطلق للاكتشاف والتعرف على مجموعات جديدة وكثف عملك
عاطفياً: مزيد من العطف والحنان تلمسه من الشريك، إنما لا تستغل طيبة قلبه لأنك قد تدفع الثمن غالياً
صحياً: الالتحاق بأحد الأندية الرياضية والقيام بحمّام بخار وصونا يريحك كثيراً
حظك اليوم برج العذراء الاحد 11-7-2021
مهنياً: تكون الاجواء راكدة روتينية تمامًا وفارغة من الحظوظ ولا يجوز الاتكال على الفرص العابرة. يناسبك العمل الهادئ والروتيني بعيدًا عن الاضواء
عاطفياً: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور
صحياً: عليك أن تتعلم كيف تستريح وكيف تروّح عن نفسك عندما تشعر بالحاجة الماسّة لذلك
حظك اليوم برج الميزان الاحد 11-7-2021
مهنياً: تفرح وتحلق في هذا اليوم الذي يحمل اليك المجد من اطرافه ويعدك بالرفاهية والراحة والجاذبية المطلقة والاعمال الاكثر انتاجية
عاطفياً: تجاري الشريك في كل ما يطلبه شعوراً منك بالوضع الدقيق الذي يمر به منذ مدة بسبب ظروف عائلية طارئة
صحياً: إبتعد عن الغضب واحم نفسك من الحوادث، ثم تراجع صحي أو معنوي وقد تقلق على صحة أحد المقربين
حظك اليوم برج العقرب الاحد 11-7-2021
مهنياً: تحوّلات متعددة في مصلحتك، لكن تريث وستجد أمامك صفحات بيضاً بالجملة تغير مجرى حياتك نحو الأفضل
عاطفياً: بعض التنازلات تؤسّس لثقة كبرى مع الشريك، وتمنح الأفضلية لمستقبل مشرق وواعد ومليء بالسعادة والطمأنينة
صحياً: عليك ان تعتمد على نظام غذائي محدّد، ذلك أفضل لراحتك النفسية
حظك اليوم برج القوس الاحد 11-7-2021
مهنياً: . تكون طاقتك الفكرية والجسدية ضعيفة فلا تراهن عليها. انت بحاجة الى النوم والى الترفيه عن نفسك دون استنفاد الطاقة الضئيلة التي تملكها
عاطفياً: لا تدع بعض التراكمات تفسد علاقتك بالحبيب، وصارحه بكل ما تشعر أن من الضرور مصارحته به
صحياً: تقرر بعد إلحاح من العائلة الخضوع لحمية وممارسة الرياضة يومياً
حظك اليوم برج الجدي الاحد 11-7-2021
مهنياً: رؤيتك الواضحة للأمور تساعدك كثيراً لتحديد خطواتك المقبلة لتكون ناجحة، والإقدام على مشاريع جديدة في الاستثمار
عاطفياً: لا تبحث في دفاتر الماضي لمعالجة أخطاء الحاضر، فلكل زمن خصوصيته، عش أيامك كما يجب واعتن بالحبيب كثيراً
صحياً: مهنياً: هذا اليوم يحمل وعوداً وانتصاراً على بعض المصاعب الصحية
حظك اليوم برج الدلو الاحد 11-7-2021
مهنياً: تتلاحق النجاحات فلا تضيّع عليك الفرص بل ارتبط بالمواعيد خلالها وفاوض وساوم ولا بأس في تقديم بعض التنازلات إذا دعت الحاجة
عاطفياً: من اليوم فصاعداً قد تضطر إلى التعامل مع الشريك كفريق واحد، وذلك يترك آثاراً إيجابية على أجوائكما
صحياً: تأمل خيراً بالعلاج الذي تخضع له ولا سيما أن الطب تطور كثيراً وبات قادراً إلى أمور كثيرة
حظك اليوم برج الحوت الاحد 11-7-2021
مهنياً: كن حذراً جداً، ولا تتح للأعداء مجالاً لكي يكتشفوا خطأ ما، مطلوب منك الحذر والابتعاد عن الضوء والتكتم والانتظار لقول ما تريد
عاطفياً: طلبات الشريك لم تعد تحتمل، وقد تنعكس سلباً على العلاقة بينكما، فكن مستعداً للأسوأ
صحياً: أنت اليوم في حالة صحية جيدة، المطلوب منك الهدوء والراحة إلى أقصى الحدود
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