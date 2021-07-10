مواعيد مباريات اليوم السبت .. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم على رأسها مواجهة البرازيل ضد الأرجنتين فى نهائى كاس كوبا امريكا ، فضلا عن مباراة الرجاء المغربى ضد شبيبة القبائل الجزائرى فى نهائى كأس الكونفدرالية.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب البرازيل أمام الأرجنتين ، والتي من المقرر إقامتهافي تمام الساعة الساعة الثانية صباحا بعد منتصف الليل على قناة beIN Sports HD 5 Max

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

تقام مباراة الرجاء المغربى أماك فريق شبيبة القبائل والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

تقام مباراة منتخب تامبينس امام روفرز تشيانجراي يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة الرابعة عصرا

جيونبك هيونداي موتورز X جامبا أوساكا – الساعة الرابعة عصرا

خسر منتخب شابات كرة الطائرة بفيادة أحمد فتحي المدير الفني للمنتخب، أمام منافسه منتخب شابات إيطاليا، ضمن منافسات بطولة العالم في كرة الطائرة تحت 20 سنة، والتي تقام في دولتي بلجيكا وهولندا.

حقق منتخب شابات إيطاليا لكرة الطائرة تحت 20 عام، الفوز على منتخبنا الوطني بنتيجة 3/0، في أولى مباريات منتخب مصر لكرة الطائرة تحت 20 عام فيبطولة العالم المقامة في دولتي بلجيكا وهولندا. وتضم قائمة منتخب مصر لكرة الطائرة تحت 20 عام، كل من: منتخب بيلاروسيا ومنتتخب بولندا ومنتخب إيطاليا، والتقى منتخبنما الوطني مع منتخب إيطاليا اليوم الجمعة، وانتهت المباراة بفوز منتخب إيطاليا بثلاثية نظيفة، وينتظر المنتخب الوطني مقابلة منتخبي بولندا وبيلاروسيا.

قائمة شابات منتخب الطائرة تحت 20 عام

1- مى محمود فؤاد 2- أيه النادى 3- فريدة الحناوى 4-لوجين ياسر 5- مريم ثابت 6- أيات ياسين 7- نور إيهاب 8- ندى مرجان 9- سلمى يوسف 10- سابين حسن 11- فرح العايد 12-ملك البحيري

الجدير بالذكر أن قرعة بطولة العالم لكرة الطائرة للشابات تحت 20 عام، أسفرت على وجود منتخب مصر في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من المنتخبات التالية: روسيا وبيلاروسيا وأيطاليا. وعلى الجانب الأخر أسفرت قرعة بطولة العالم للناشئات تحت 18 ستة، وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، والتي تضم كل من المنتخبات التالية: تركيا والدومنيكان وبيرو وإيطاليا. ومن المقرر أن تقام البطولة في المكسيك، وتبدأ فعالياتها يوم 20 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي يوم 29 سبتمبر المقبل.