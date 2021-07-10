/639769/موعد-مباراة-منتخب-اليد-أمام-البرازيل-اليوم-استعدادا-للأولمبياد

تقام مباراة منتخب مصر لكرة اليد الأول نظيره البرازيلى اليوم السبت، فى إطار أولى مواجهاته فى بطولة ألمانيا الدولية الودية التى يشارك فيها الفراعنة، استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتوجه منتخب اليد من فرنسا إلى ألمانيا أمس الجمعة بعد إنهاء معسكره وملاقاة المنتخب الفرنسى وديا.

خسر منتخب مصر لكرة اليد من نظيره الفرنسى بنتيجة 30/31، برمية جزائية فى الثانية الأخيرة، فى إطار معسكر فرنسا.

وخاض المنتخب معسكر فرنسا بعد احتلاله المركز الثانى فى دورة إسبانيا الودية التى خاضها قبل السفر لفرنسا، استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021.

ونجح المنتخب المصرى فى هذه الدورة فى الفوز على كرواتيا بنتيجة 31/28 قبل الخسارة من المنتخب الإسبانى صاحب الأرض بنتيجة 29/30.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي

خسر منتخبنا الوطني لكرة اليد، أمام نظيره الإسباني، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن معسكر إعداد الفراعنة، استعدادا لأوليمبياد طوكيو 2020.

وخسر منتخب الفراعنة أمام نظيرة الإسباني بنتيجة 29 مقابل 30 ، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإسباني بنتيجة 16 مقابل 13 هدف.

سيتوجه المنتخب المصري إلى ألمانيا يوم 9 يوليو المقبل لخوض دورة ودية دولية أمام البرازيل يوم 10 يوليو وألمانيا يوم 11 يوليو.

ونجح المنتخب المصرى فى هذه الدورة فى الفوز على كرواتيا بنتيجة 31/28 قبل الخسارة من المنتخب الإسبانى صاحب الأرض بنتيجة 29/30 .

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان

الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.