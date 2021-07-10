طلاب الثانوية يتوافدون على اللجان استعدادا لأداء امتحان اللغة العربية

جدة - نرمين السيد - تبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى (2020 / 2021) اليوم السبت، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية "رياضيات وعلوم" الامتحان فى مادة اللغة العربية بنظام (الكتاب المفتوح)، وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة فى ظل جائحة "كورونا" حرصًا على سلامة الطلاب.





وتوافد طلاب الثانوية العامة على اللجان، استعدادا لدخول المدارس لأداء امتحان مادة اللغة العربية فى العاشرة صباحاً. ويؤدى فى العاشرة صباح اليوم السبت 10 يوليو الجارى طلاب الشعبة العلمية، امتحان اللغة العربية، حيث من المقرر أن يمتحن قرابة 393 ألف طالب وطالبة. وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، أن الدولة أتمت استعداداتها لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى (2020-2021) فى أفضل الظروف، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة.

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