استقرار بعد ثبات السعر عالميا..تعرف على أسعار الذهب اليوم

/639767/استقرار-بعد-ثبات-السعر-عالمياتعرف-على-أسعار-الذهب-اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر،خلال التعاملات الصباحية، اليوم السبت، 10\7\ 2021، عند الارتفاعات التى حققتها الجمعة، وذلك بعد ثبات اسعار الذهب فى الأسواق العالمية، بعد إغلاق البورصات والأسواق العالمية للإجازة الأسبوعية .

دوت الخليج يرصد أخبار الذهب اليوم فى مصر السبت

ووصل سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم السبت، 897 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر 785 جنيها.

وسجل الذهب عيار 18 قيراطًا عند 673 جنيهًا.

كما سجل الجنيه الذهب عند سعر 6280 جنيهًا.

وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,808.53 $ .

اسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب عالميا، قبل الإغلاق ارتفاعا عقب إعلان الاحتياطى الفيدرالى، الجمعة الموافق 9\7\2021، أن هناك عجز فى المواد واختناق سلاسل الامداد لعدد من الصناعات، وكذلك صعوبات فى التوظيف مما يعيق التقدم الاقتصادى المتعافى حديثا من فيروس كورونا ، وتسببت تلك التصريحات إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن وانخفاض مؤشر الدولار .