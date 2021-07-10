/639774/بالصور-وصول-طلاب-الثانوية-العامة-للجان-واتخاذ-اجراءات-التعقيم

تشهد لجان الثانوية الأن توافد طلاب الثانوية العامة 2021 «الشعبة العلمية» على لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية ، استعدادا لاداء امتحان مادة اللغة العربية.

و يبدأ طلاب الثانوية العامة اداء امتحان مادة اللغة العربية ، من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا. وجاء طلاب الثانوية العامة اليوم قبل موعد امتحان اللغة العربية بساعة تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم . جدير بالذكر وجود اعضاء لجان امتحانات الثانوية العامة الساعة 8 صباحا في اللجان للتحضير و التعقيم ، ثم الاستعداد لـ استقبال الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة الساعة ٩ صباحا ، لتسجيل الحضور والقياس الحراري والتعقيم والكشف على اجهزة التابلت للتأكد من عدم تهكير ها ، والكشف على مدى وجود الموبايلات ، ثم التجهيز قبل دخول الامتحان الساعة 10 صباحا.

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