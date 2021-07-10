توافد الطلاب علي لجان امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة«صور»

/639775/توافد-الطلاب-علي-لجان-امتحانات-الثانوية-العامة-بالبحيرةصور

شهدت مدارس محافظة البحيرة اليوم السبت توافد طلاب و الطالبات لأداء امتحان اللغة العربية في أولي امتحانات الثانوية العامة .

دوت الخليج يرصد بدء امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة امتحانات الثانوية حيث شهدت مدرسة معاذ ابن جبل الثانوية بنات بدمنهور توافد الطلاب و سط اجراءات احترازية مشددة من قياس درجة الحراره و الالتزام بأرتداء الكمامه و منع الدخول بالهواتف . امتحانات الثانوية العامة اليوم يذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة بالبحيرة يبلغ ٣٠٠٦١ طالب وطالبة منهم ( ١٧٨٧٨ طالب وطالبة بالقسم العلمي علمي علوم و٢٤٧٥ طالب وطالبة علمي رياضة و٦٣٣٤ طالب وطالبة بالقسم الأدبي بالإضافة إلى ٢٨٢٤ طالب وطالبة خدمات و٧٥٠ طالب وطالبة منازل ) موزعين على ١٠٦ لجنة بنطاق ١٨ إدارة تعليمية .

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