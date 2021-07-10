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/639776/انطلاق-امتحانات-الثانوية-العامة-في-المنوفية-وسط-اجراءات-احترازية-مشددة

09:29 ص - السبت 10 يوليو 2021

تشهد محافظة المنوفية استعدادات أمنية مكثفة وذلك لانطلاق ماراثون الثانوية العامة حيث تم تجهيز 126 لجنة امتحانية بنطاق الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لاستقبال ما يقرب من 33 ألف و 223 طالب وطالبة.

وأعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة، مشدداً بضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية وتطهير وتعقيم اللجان قبل وأثناء الامتحانات وتوفير المطهرات اللازمة والتأكيد على الطلاب بارتداء الكمامات الطبية وتوفير المناخ المناسب والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

أكد محافظ المنوفية على أنه سيتابع بنفسه ميدانياً انتظام سير الامتحانات للوقوف مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، موضحاً على المتابعة المستمرة لسير الامتحانات من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس علي مستوى المحافظة والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها حفاظاً على العملية التعليمية.

واكد أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بأنه تم تجهيز عدد 126 لجنة امتحانيه بنطاق الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لاستقبال ما يقرب من 33 ألف و 223 طالب وطالبة بواقع 14 طالب بكل لجنة طبقاً للتعليمات الوقائية بالتباعد بين الطلاب حفاظاً على سلامتهم، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تجهيز وفرش 22 استراحة بالقرب من اللجان الامتحانية لاستضافة المشاركين في العملية الامتحانية من المنتدبين المغتربين.

وعلى جانب آخر وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية ، فقد أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه تم توفير الكواشف الحرارية بجميع اللجان علاوة على بوابات التعقيم والمطهرات وتم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين أعمال الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة وكذا التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير سيارات الإسعاف أمام اللجان فضلاً عن تواجد الزائرة الصحية بكل لجنة لعمل الإسعافات الأولية فى حالة حدوث أية طوارىء، هذا وقد تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدم قطع المياه بمناطق اللجان الامتحانية أثناء فترة الإمتحانات حرصا على الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات ، كما تم التنسيق مع شركة كهرباء المنوفية والتأكيد على انتظام التيار الكهربائي بمناطق اللجان الامتحانية والتعامل الفوري في حالة الطوارئ أثناء فترة عقد الامتحانات .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات .