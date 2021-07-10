/639778/3-مرات-بالعصا-الإلكترونية-تعرف-على-اجراءات-تفتيش-وزارة-التعليم-باللجان
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأنه سيتم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 بإستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 .
وستكون المرة الاولى، بتفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية اثناء دخول اللجان، المرة الثانية وهي تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية داخل لجان السير الفرعية من الساعة 3:30 صباحا حتى 10 صباحا قبل توزيع الكراسات الامتحانية مع التركيز على تفتيش "المقاعد"، المرة الثالثة بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.
جدير بالذكر البدء رسميا اليوم السبت امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية ، بمادة اللغة العربية ، ويبدأ زمن الامتحان من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 مرات بالعصا الإلكترونية.. تعرف على اجراءات تفتيش وزارة التعليم باللجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.