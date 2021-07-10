/639778/3-مرات-بالعصا-الإلكترونية-تعرف-على-اجراءات-تفتيش-وزارة-التعليم-باللجان

وستكون المرة الاولى، بتفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية اثناء دخول اللجان، المرة الثانية وهي تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية داخل لجان السير الفرعية من الساعة 3:30 صباحا حتى 10 صباحا قبل توزيع الكراسات الامتحانية مع التركيز على تفتيش "المقاعد"، المرة الثالثة بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

جدير بالذكر البدء رسميا اليوم السبت امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية ، بمادة اللغة العربية ، ويبدأ زمن الامتحان من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .