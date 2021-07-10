سيراميكا يدخل معسكرا مغلق الإثنين المقبل استعداداً لمواجهة للأهلي

/639770/سيراميكا-يدخل-معسكرا-مغلق-الإثنين-المقبل-استعدادا-لمواجهة-للأهلي

يدخل فريق سيراميكا معسكرا مغلقا يوم الإثنين المقبل في القاهرة، استعدادا للمواجهة المرتقبة التي تجمعه بالأهلي يوم 5 أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع ويتم تجهيز الفريق فيه لمواجهة المارد الأحمر، وهي المواجهة الكبيرة الأولى التي يخوضها سيراميكا أمام أحد قطبي الكرة المصرية منذ تولية قيادة الفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز.

ووضع الجهاز الفني لنادى سيراميكا، بقيادة ضياء السيد، تدعيم المراكز الدفاعية على رأس أولوياته في الصفقات المحتملة للنادي بالموسم الجديد، بعد الأداء المرتبك لخط الدفاع هذا الموسم، وخاصة في الدور الثاني والذي كلف الفريق فقدان العديد من النقاط.

يستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الأحد أمام فريق مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدورري الممتاز، علي استاد السويس.

ويقود مصر المقاصة المدرب محمد عبدالجليل عقب رحيل المدرب السابق عظيمة الذي تقدم باستقالته بعد هزيمته أمام الزمالك بهدف دون رد.

وسادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلى عقب الفوز الذي حققه الفريق على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الخميس في الدورى المصري ليرتفع رصيد الأهلى بقيادة مدربه بيتسو موسيمانى إلى 48 نقطة من 22 مباراة محتلًا المركز الثانى خلف الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر، وله مباراة مؤجلة ضد فريق بيراميدز.

ومنح الفوز لاعبى الأهلى دفعة قوية قبل مواجهة المقاصة الأحد، وهى الأخيرة للفريق قبل شد الرحال إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقى في نهائى دورى أبطال إفريقيا، كما زاد من طموحات الفريق في مواصلة المسيرة نحو المنافسة على لقب الدورى.

ويرفض موسيمانى فكرة إراحة الأساسيين أمام المقاصة لرغبته في مواصلة الانتصارات بالدورى للحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب وتقليص الفارق مع أقرب منافسيه الزمالك المتصدر، وأدى الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادا للمقاصة وينتظر أن يتضمن المران التركيز على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها خلال اللقاء.

ويقود فريق مصر المقاصة ضد الأهلي المدرب محمد عبدالجليل عقب رحيل المدرب السابق عظيمة الذي تقدم باستقالته بعد هزيمته أمام الزمالك بهدف دون رد.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي، والتي من المقرر إقامتها يوم 17 الجاري، في نهائي إفريقيا.