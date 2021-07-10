/639777/تعرف-على-قائمة-منتخب-كرة-اليد-في-أولى-مبارياته-ببطولة-ألمانيا

يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد اليوم السبت، مع منتخب البرازيل ضمن منافسات بطولة ألمانيا الدولية الودية، والتي تقام ضمن استعدادات منتخبات كرة اليد للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

منتخب كرة اليد يصتدم مع البرازيل في أولى مبارياته في بطولة ألمانيا

تبدأ منافسات منتخب مصر في بطولة بولندا الدوليه الودية، حيث يفتتح منتخبنا الوطني لكرة اليد اليوم السبت، أولى مبارياته في بطولة بولندا الدولية الودية، والتي تقام مع منتخب البرازيل.

توجه منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة ألمانيا الدولية الودية، وذلك بعد أن أنهى معسكره في فرنسا، حيث شارك في بطولة فرنسا الدولية الودية، وتقام تلك المعسكرات ضمن استعداد المنتخب الوطني لكرة اليد للمشاركة في النسخة المقبلة من الأولمبياد والتي تقام في مدينة طوكيو باليابان.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني لكرة اليد العديد من النجوم المميزين في عالم كرة اليد، ويأتي على راسهم علي زين، الذي انتقل إلى فريق برشلونة مؤخرا، قادما من فريق الشارقة الإمارتي، ويعد علي زين من أبرز لاعبي السلة في الفترة الحالية، كما تضم القائمة أيضا أحمد الأحمر نجم فريق الزمالك، ويعرض دوت الخليج قائمة منتخب مصر لكرة اليد المشاركة في معسكر بطولة ألمانيا الدولية الودية، وتأتي القائمة كالتالي:

قائمة منتخب مصر في كرة اليد في حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي في مركز الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا في مركز الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح في مركز صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع في مركز الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري في مركز الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان في مركز الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.

أحمد خيري يعود إلى القلعة الحمراء مرة أخرى

الجدير بالذكر أن أحمد خيري المعار إلى فريق دينامو بوخاريست، سيعود مرة أخرى إلى النادي الأهلي بعد قضاء اللاعب هذا الموسم مع فريق دينامو بوخاريست، حيث يسعى الفريق الأحمر إلى تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات المحلية منها والدولية، ويسعى النادي الأهلي إلى التعاقد مع الدولي على زين نجم منتخب مصر وفريق شالكة الإمارتي، حيث انتهت فترة تعاقد اللاعب مع الفريق الإمارتي، ولم يرغب اللاعب في تجديد تعاقده وفضل الرحيل.