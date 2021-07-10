مايا مرسى: مصر تعمل جاهدة على استكمال العمل فى النهوض بملف المرأة

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، بالسيدة عائشة محمد وزيرة المرأة والأسرة والخدمات الاجتماعية بدولة المالديف، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لمنظمة التعاون الإسلامى والتى عقدت فى العاصمة الإدارية بالقاهرة فى الفترة من 6-8 يوليو 2021.





ورحبت الدكتورة مايا مرسى بوزيرة المرأة والأسرة والخدمات الاجتماعية بالمالديف على تواجدها فى مصر ومشاركتها فى المؤتمر الوزارى للمرأة، معربة عن سعادتها البالغة أن تكون دولة المالديف إحدى الدول التى انضمت لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، مشيرة إلى أن مصر ستعمل جاهدة على استكمال العمل فى النهوض بملف المرأة وتمكينها فى الدول الأعضاء فى المنظمة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، وفقا لبيان صحفى، أن الدين الإسلامى كرم المرأة وأعطاها الكثير من الحقوق، مشيرة أننا لابد من التضامن كشقيقات فى الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى لدعم ملف المرأة فى الدول الإسلامية وتبادل الخبرات والتجارب للاستفادة منها وتخطى العقبات والتحديات التى تواجه النهوض بهذا الملف فى الدول الإسلامية.

من جانبها أعربت الوزيرة عائشة محمد عن سعادتها بالحضور إلى مصر والمشاركة فى الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى للمرأة، وسعادتها أيضا بإنشاء منظمة تنمية المرأة وانضمام دولة المالديف اليها.

وقالت الوزيرة، إن هناك العديد من الملفات التى يجب أن تناقشها المنظمة منها العمل على تجديد الخطاب الدينى والدفاع عن حقوق المرأة التى نص عليها الدين الإسلامى الحنيف، والعمل على دعم حقوق المرأة فى كافة المجالات والتوعية بها فى مجتمعاتنا الإسلامية.

وأعربت الوزيرة عن رغبتها بالاستعانة بخبراء من مصر وعمل للقاءات معهم ومع المعنيين بالمرأة فى المالديف، بحيث تتمكن دولة المالديف من الاستفادة بخبرة مصر فى مجال تمكين المرأة والنهوض بها.