مايا مرسى: مصر تعمل جاهدة على استكمال العمل فى النهوض بملف المرأة

ورحبت الدكتورة مايا مرسى بوزيرة المرأة والأسرة والخدمات الاجتماعية بالمالديف على تواجدها فى مصر ومشاركتها فى المؤتمر الوزارى للمرأة، معربة عن سعادتها البالغة أن تكون دولة المالديف إحدى الدول التى انضمت لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، مشيرة إلى أن مصر ستعمل جاهدة على استكمال العمل فى النهوض بملف المرأة وتمكينها فى الدول الأعضاء فى المنظمة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى، وفقا لبيان صحفى، أن الدين الإسلامى كرم المرأة وأعطاها الكثير من الحقوق، مشيرة أننا لابد من التضامن كشقيقات فى الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى لدعم ملف المرأة فى الدول الإسلامية وتبادل الخبرات والتجارب للاستفادة منها وتخطى العقبات والتحديات التى تواجه النهوض بهذا الملف فى الدول الإسلامية.
من جانبها أعربت الوزيرة عائشة محمد عن سعادتها بالحضور إلى مصر والمشاركة فى الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى للمرأة، وسعادتها أيضا بإنشاء منظمة تنمية المرأة وانضمام دولة المالديف اليها.
وقالت الوزيرة، إن هناك العديد من الملفات التى يجب أن تناقشها المنظمة منها العمل على تجديد الخطاب الدينى والدفاع عن حقوق المرأة التى نص عليها الدين الإسلامى الحنيف، والعمل على دعم حقوق المرأة فى كافة المجالات والتوعية بها فى مجتمعاتنا الإسلامية.
وأعربت الوزيرة عن رغبتها بالاستعانة بخبراء من مصر وعمل للقاءات معهم ومع المعنيين بالمرأة فى المالديف، بحيث تتمكن دولة المالديف من الاستفادة بخبرة مصر فى مجال تمكين المرأة والنهوض بها.
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