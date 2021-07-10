وزير التنمية المحلية: صوتك مسموع تلقت 11 ألف رسالة خلال يونيو الماضى

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين عبر مختلف القنوات ووسائل التواصل الاجتماعى، وفى مقدمتها مبادرة "صوتك مسموع" والتى تقوم بدور كبير فى تلقى ورصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المختصة.





وأوضح أن الوزارة أطلقت هذه المبادرة فى شهر أكتوبر 2018 للتواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والاستماع إلى شكاواهم ومشكلاتهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عنهم.

وكشف وزير التنمية المحلية، عن نتائج مبادرة صوتك مسموع خلال شهر يونيو الماضى حيث تلقت المبادرة أكثر من 11 ألف رسالة منها 2.110 شكوى تم الرد منها على 1.680 شكوى بنسبة تجاوزت 79٪ وجار حل 430 شكوى.

وأكد "شعراوى"، وفقا لبيان صحفى، أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لحل شكاوى المواطنين وإحداث نقلة فى خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التى تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكترونى أو صفحة فيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين فى إرسال شكواهم وحلها، مشيراً إلى أن متابعى الصفحة بلغ 59 ألف متابع وتجاوزت مشاهدات الصفحة 146 ألف مشاهدة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المبادرة منذ انطلاقها وحتى يونيو الماضى تلقت أكثر من 345 ألفا و 524 رسالة منها 65 ألفا و424 شكوى تم حل 63 ألفا و133 شكوى بنسبة 96,5٪ وجار حل 2.291 شكوى، لافتاً إلى أن المبادرة تعمل على 5 محاور هى القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد.

وقال اللواء محمود شعراوى، إن مبادرة "صوتك مسموع" جاءت لتلبية مطالب المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، وأن الوزارة تعمل بشكل يومى وعلى مدار الساعة لإزالة جميع العقبات التى تواجه المواطن فى جميع قطاعات المحليات.

وأضاف "شعراوى" أن المبادرة تنوعت الشكاوى بها ما بين شكاوى للقمامة، والتى بلغ عددها فى شهر يونيو الماضى 1.235 شكوى والإشغالات 727 شكوى ومخالفات البناء 88 شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 52 شكوى والفساد 6 شكاوى إضافة إلى شكوتين خاصة بمبادرة حياة كريمة، مؤكداً أن الهدف الرئيسى فى خطة عمل قيادات الإدارة المحلية هو تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن خدمة الواتس آب تلقت 8.610 رسالة تضمنت 1.810 شكوى تم حل أكثر من 80% منها وجارى حل الباقى، وتلقى البريد الألكترونى 82 شكوى منها 19 شكوى وجار حل باقى الشكاوى، فيما تلقى الخط الساخن 312 اتصالاً تضمنت اقتراحات و استفسارات عن الشكاوى المقدمة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود العاملين فى مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وجميع المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة المصرية ومساهمتها فى مشاركة المواطنين بتفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا ومواعيد غلق المحال والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدى الجاد والحاسم للمشكلات.