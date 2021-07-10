انطلاق ماراثون الثانوية العامة بامتحان اللغة العربية للشعبة العلمية

جدة - نرمين السيد - انطلقت فى العاشرة صباح اليوم السبت، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020 - 2021، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة اللغة العربية لمدة 3 ساعات، وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا.





كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت على ضرورة تواجد جميع الطلاب فى الساعة التاسعة صباحا لتوزيع الكمامات والمواد المطهرة عليهم بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الفنية الخاصة بمكافحة الغش والتى تتمثل فى العصا الإلكترونية لتأمين الطلاب قبل دخولهم وتفتيشهم بشكل كامل لمنع دخول أى وسائل إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان. ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان غدا الأحد فى مادة اللغة العربية، حيث يصل عددهم هذا العام لحوالى 680 ألف طالب وطالبة على مستوى محافظات مصر.

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