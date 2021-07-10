القوى العاملة: التفتيش على 242 منشأة واستخراج 125 شهادة قياس مستوى المهارة...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 586 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، منهم 5 من ذوى الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 1608 شاباً، منهم 19 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، كما تم استخراج 125 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 127 رخصة مزاولة الحرفة منهم 3 رخص لذوى القدرات .

وأوضح الوزير أن مديرية القوي العاملة بالأقصر ، قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 5 منح مواليد بـ 10 آلاف جنيه ، ومنحة وفاة واحدة بمبلغ 2000 جنيه ، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 75 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 36 ألفاً و 699 جنيهاً ، فضلاً عن تسجيل 10 عمال جدد على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير مديرية القوي العاملة بالأقصر عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي، مشيراً إلى أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 242 منشأة دورى وحملات ، و 18 منشأة على عمل الأطفال ، وأسفر عن تحرير 19 محضراً ، كما تم عقد ندوتين عماليتين بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 492 منشأة ، وإعادة التفتيش على 177 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 36 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 395 منشأة أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها ، وعمل 3 ندوات توعية .

كما تلقت المديرية 24 شكوى عمالية ، تم إحالة 4 شكاوى منها إلى القضاء ، وحفظ 5 شكاوي ، و 15 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 324 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.