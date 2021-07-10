/639784/وزيرة-التجارة-والصناعة-تنقل-رسالة-من-الرئيس-السيسى-للرئيس-السنغالى-بالعاصمة-داكار-صور-وفيديو

قامت وزيرة التجارة والصناعة اليوم السبت بتسليم رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس السنغالي بالعاصمة داكار.

وتضمنت الرسالة تأكيدحرص مصر على تطوير أطر التعاون المشترك مع دولة السنغال وبصفة خاصة المجال الاقتصادى بهدف تحقيق رفاهية ورخاء شعبا البلدين.

وأعلن الرئيس السنغالى دعم بلاده لحقوق الشعب المصرى فى مياه نهر النيل، مؤكدًا:” سنسعى لايجاد حل جذرى للازمة خلال رئاسة السنغال للاتحاد الافريقى فى فبراير المقبل”.

هذا واستقبل الرئيس السنغالي "ماكي سال" بمقر القصر الجمهوري بالعاصمة السنغالية داكار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك في إطار زيارتها لدولة السنغال لترأس أعمال اكبر بعثة تجارية مصرية لدول وسط وغرب افريقيا وبمشاركة وفد من كبرى الشركات المصرية.

وقد نقلت نيفين جامع رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لماكى سال رئيس دولة السنغال أكدت عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط البلدين قيادةً وشعباً ، وحرص مصر على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لا سيما النواحي الاقتصادية والتجارية والصناعية.

واشارت وزيرة التجارة والصناعة الى ان رسالة الرئيس السيسى أكدت ايضا تطلع مصر بأن يسهم دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ منذ مطلع يناير الماضي، في دفع حركة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة بصفة عامة، ودولة السنغال بصفة خاصة وبما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة لشعوب القارة السمراء .

وأضافت نيفين جامع أن الرسالة تضمنت إشادة الرئيس السيسي بمستوى التنسيق الراهن، والتواصل المستمر بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، معرباً عن تطلعه للعمل سويا من أجل تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات بهدف تحقيق رفاهية ورخاء الشعبين.

هذا وقد عبر الرئيس السنغالى ماكى سال عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تربط بين السنغال و مصر و علاقة الصداقة بين قيادة البلدين وتطلعه لتعزيز العمل المشترك للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لآفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة ، وبصفة خاصة فى المجال الاقتصادى ، وهو ما يدعم "خطة السنغال البازغة" للتنميةالاقتصادية .

وقال ان زيارة الرئيس السيسى للعاصمة داكار خلال عام ٢٠١٩ ، عكست توافق الرؤي بين البلدين بشأن مختلف الموضوعات والرغبة المشتركة في المضي قدما نحو تعزيز العلاقات المشتركة فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة ، مؤكداً فى الوقت ذاته على اعتزاز الشعب السنغالى بعلاقات الود و المحبة مع الشعب المصرى خاصة وان العديد من الطلاب السنغاليين قد تلقوا تعليمهم بمؤسسة الازهر الشريف .

وأشاد الرئيس السنغالى بالدور المحورى الذى لعبته مصر بقيادة الرئيس السيسى خلال رئاستها للاتحاد الافريقى فى الدفاع عن القضايا الأفريقية على الساحة الدولية ، والسعى لتحقيق التنمية لكافة شعوب القارة ، مشدداً فى الوقت ذاته على دعم السنغال الكامل لحقوق الشعب المصرى الازلية فى مياه نهر النيل، وسعى السنغال للتأكيد على هذا الامر فى كافة المحافل الخاصة بالاتحاد الافريقى والأمم المتحدة.

واشار الى ان بلاده سوف تترأس الدورة المقبلة للاتحاد الافريقى خلال فبراير المقبل ، وستضع على رأس اولوياتها ايجاد حل جذرى لهذه الازمة ، للحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب المصرى لأن هذا هو التوجه الصحيح الذى يجب على جميع الاطراف الالتزام به .

واعرب الرئيس السنغالى عن تطلع بلاده لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر ، والاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة فى العديد من مجالات التنمية الاقتصادية وكذا الرعاية الصحية وبصفة خاصة فى علاج مرضى فيروس سى حيث تمتلك مصر تجربة رائدة فى هذا المجال .

وأشار الى اهمية تعزيز علاقات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين ، معرباً عن استعداد بلاده للتنسيق مع الجانب المصرى لتيسير خطوط ملاحية بحرية وجوية مباشرة بين السنغال ومصر وكذا العمل على الغاء تأشيرات الدخول لتسهيل عملية دخول المستثمرين الى البلدين.

حضر اللقاء السيدة اميناتا أسوم دياتا وزيرة التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية والسيدة/ نهى خضر سفيرة جمهورية مصر العربية لدى السنغال .