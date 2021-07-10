البرلمان يناقش تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس.. غدًا

/639779/البرلمان-يناقش-تعديلات-اللائحة-الداخلية-للمجلس-غدا

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس غدا الأحد ،عقد جلساته العامة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من النواب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب غدا

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت فى هذا الشأن من:

النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبا. النائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبا. النائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبا. النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبا.

قانون التحرش

2 - تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف و 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكان قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 .

قانون القطن

ثالثا: أخذ الرأي النهائي على : 1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض أحكام الخاصة بالقطن. 2- مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والرى. 3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

رابعا : مناقشة 41 تقرير من لجنة الاقتراحات والشكاوي عن اقتراحات برغبات المقدمة من النواب، كما تناقش الاقتراحات المقدمة من كلامن : 1- العضو وحيد قرقر بشأن إنشاء مستشفي طوارئ لجراحات اليوم الواحد بمدينة جمصة السياحية محافظة الدقهلية. العضو أحمد خليل خيرالله بشأن تزويد مستشفي مدينة برج العرب محافظة الإسكندرية بجهاز أشعة مقطعية . 3- العضو ابراهيم أبو شعيرة بشأن إعادة إصلاح وتأهيل شبكات التليفون المحمول بمدينتي العريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.