/639780/موعد-مباراة-البرازيل-ضدالأرجنتين-في-نهائي-كوبا-أمريكا-2021

يستعد منتخب البرازيل لمباراته غداً الأحد أمام نظيرة الأرجنتين في نهائي كأس كوبا امريكا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية صباحاً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

من المقرر أن تقام مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021 لأول مرة بدون حضور جماهيري، على ملعب ماراكانا التاريخي بأرض السامبا مستضيفة البطولة.

من المقرر أن تقوم قناتا "بي إن سبورتس ماكس 5" و"بي إن سبورتس ماكس 6" بنقل المباراة حصريا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن الأرجنتين لم تخسر في آخر 19 مباراة بكل المناسبات، حيث كانت الهزيمة الأخيرة أمام البرازيل في قبل نهائي كوبا أمريكا 2019.

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تنقل شبكة bein sport بين سبورت نهائي بطولة كوبا أمريكا بشكل حصري فى المنطقة العربية، وسيتم نقل مباراة النهائي بين البرازيل والارجنتين يوم الأحد المقبل 11 يوليو الساعة 2 صباحًا بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports Max 6

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا 2021، بعد تغلبه على نظيره بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 2، بعد نهاية الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابي 1 - 1، والتى جمعتهما فجر الأربعاء، على ملعب "نيلتون سانتوس الأولمبي"، ضمن منافسات دور نصف نهائي للبطولة التى تستضيفها البرازيل حتى يوم 11 يوليو الجاري.

البرازيل ضد الأرجنتين

ونجح المنتخب الأرجنتيني فى حسم ركلات الترجيح بنتيجة 3 - 2، بفضل تألق الحارس إيمليانو مارتينيز، الذى نجح فى التصدى لثلاث ركلات ترجيح.

البرازيل ضد الأرجنتين

فيما حسم منتخب البرازيل تأهله لنهائى النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا التي يستضيفها على أراضيه، عقب فوزه على نظيره منتخب بيرو، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما فجر الثلاثاء، على ملعب "ماني جارينشا الوطني" بمدينة برازيليا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة التي تستمر حتى 11 يوليو الجاري.