/639781/مشوارك-سعيد--سيولة-مرورية-في-حركة-المرور-بالقاهرة-والجيزة

شهدت محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم السبت 10يوليو 2021، انتظاما في حركة المرور، وذلك بمعدلات سير تصل إلى 30% تزامنا مع الذروة الصباحية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل النشرة المرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة

وسجلت شاشات غرفة عمليات المرور انتظام حركة المرور بالطرق الصحراوية والساحلية، وسط انتشار رجال الإدارة العامة.

العاصمة

شهد الطريق الزراعي، سيولة مرورية للقادم من ميت نما والمتجه إلى شبرا الخيمة والمؤسسة، وسط انتشار مكثف لرجال المرور.

كما انتظمت الحركة المرورية بمحور الثورة ومحور المشير، وكذلك الحال أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

انتظام حركة السير

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبدالمنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.