دوت الخليج يكشف القصة الكاملة لإتهام ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها

/639786/تحيا-مصر-يكشف-القصة-الكاملة-لإتهام-ياسمين-عبد-العزيز-بتعذيب-خادمتها

يبدو أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، أخذت مسلك الفنان محمد رمضان في الوقوع بالأزمات بشكل مستمر، فبمجرد أن تنتهي من مشكلة تلحقها المشكلة التالية مباشرة، لذا يرصد دوت الخليج أزمة ياسيمن عبد العزيز الأخيرة مع خادمتها الفلبينية التي اتهمتها بالتعذيب.

بداية أزمة ياسمين عبد العزيز مع خادمتها الفلبينية

بدأت أزمة ياسمين عبد العزيز بفتح قضية قديمة لها بواسطة صفحة "حقوق المرأة" عندما نشرت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبزك، مجموعة تقارير قالت إنها وصلت إليها من البعض، تتهم فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها الفلبينية جيانا مونجيل، مشيرة إلى أنه تم استدعاء الفنانة للتحقق من الأمر، ولكنها حاولت حل الأمر بالصلح.

واتت القصة على النحو الأتي: “توجهت جيانا مونجل خادمة الفنانة ياسيمن عبد العزيز بشكوى إلى سفارة الفلبين بالقاهرة ضد ماتعرضت له من ضرب وتعذيب على يد الفنانة ياسمين عبد العزيز، وتقدمت السفارة بمحضر رسمي ضد يامين عبدالعزيز”، وأوضحت صفحة حقوق المرأة ماجاء على لسان جيانا مونجا خادمة الفنانة من ضربها وتعذيبها ومنعها من الطعام والشراب.

واختتمت الصفحة منشورها، معلقة على الحادثة : “من المؤسف أن يستمر مسلسل العـ نف ضد المرأة و الأكثر اسفاً أن يكون هذا العنف على يد امرأة مثلها وان يصبح الضـ رب و التعـ ذيب هو فرصة المرأة الوحيدة في سبيل حصولها على فرصة عمل شريفة".

أحمد العوضي يدافع عنم ياسمين عبد العزيز

دافع أحمد العوضي عن زوجته ياسمين صبري، قائلا: “طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفه ومعروف مين وراها، وأنا لحد دلوقتي ساكت احتراما للجمهور المحترم، لكن زوجتي خط احمر .. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع .. وعدم ردي علي كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم واعمالا لقول سيدنا عمر (أميتو الباطل بالسكوت عنه)، واعمالا لقول الامام الشافعي اذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت”. وأضاف العوضي: “حملات التشويه المدفوعه والمستمره ضدي انا وياسمين ما هي الا محاولات بائسه لن تجدي نفعا ...فها هو خبر نشرته صفحه اعدت خصيصا لياسمين .. تاريخ الصفحه من ثلاثة ايام ... انا لن اتجاوز احتراما للجميع ورجائي لمن تسول له لنفسه لتشويه صورة ياسمين الهدوء والراحه ... ونبطل اللجان واللجان المضاده .. والافضل توفير كل هذا المال لاعمال الخير، الأفضل ان لا نتجاوز احتراما للهيبه واحتراما للجمهور العزيز ... شكرا للساده الصحفيين اللي بعتولي يسألوني وشكرا للحمهور المحترم الواعي المثقف".

ياسمين عبد العزيز تتجاهل الاتهامات الموجه لها وتعلن عن حصولها على الاقامة الذهبية

تجاهت الفنانة ياسمين عبد العزيز الرد على اتهامات الموجهة لها، واكتفت بنشر صورتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها: “ سعدت بالحصول على الاقامة الذهبية بدولة الامارات العربية الشقيقة”.

صفحة حقوق المرأة ترد على أحمد العوضي

وقالت إدارة صفحة "حقوق المرأة" في منشور لها للرد على العوضي: "إحنا صفحة محترمة وبندافع عن حق المرأة، مهما كانت مين فقط وليس لنا أي أهداف أخري ولما نشرنا البوست اللى نزل نشرناه لأنه موثق بورق رسمي وحقيقي وغير كدة مكناش هننشره، وكمان من حق الفنانة المحترمة ياسمين عبد العزيز أنها تطلع ترد وتقول إذا كان الورق ده حقيقي واللى حصل ده حقيقي ولا لأ، مش تقول حملة ممولة وحملة مدفوعة والكلام ده".

وتابعت: "البوست كان موضح كل شئ وأن الشغاله هربت من بيتها على السفارة الفيلبينية خوفا منها ولو كان الموضوع بسيط أو سهل مكانتش هتروح، والمجلس القومي للمرأة ونيابة المعادي يطلبوا إحضار الفنانة ويتحقق معاها، وهي تضطر تنهي المحضر بالصلح علشان خايفة علي سمعتها لكن مش خايفه البنت حصلها أيه نفسيًا وعصبيًا".

وانهت ادارة الصفحة حديثها: “مع احترامنا الكامل لأحمد العوضي أنه بيقول مراتي خط أحمر، لا يا استاذ أحمد الحق هو الخط الأحمر، مفيش حد خط أحمر.. ولو كنت عاوز ترد كان ممكن ترد على اللي حصل ده حصل فعلا وحقيقي ولا مش حقيقي.. بس أظن إنك مش هتعرف تعمل ده لأنك عارف إنه حصل وحقيقي وبمستندات، بدل ما تقول حمله مدفوعة والكلام ده، تقول إنه الورق ده مزور أو مفبرك ولكن ده ورق حقيقي ورسمي..الظلم لا يسقط بالتقادم الظلم ظلمات ليوم القيامة، وسوف نوالي نشر الكتير من الرسائل الحقيقية مهما كانت ضد مين"