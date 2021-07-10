مياه المنيا: إنشاء ورش متخصصة لملء طفايات الحريق وصناعة الأغطية الخرسانية

جدة - نرمين السيد - وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الشركات التابعة بالعمل على توفير الاحتياجات الخاصة بها عن طريق إنشاء ورش متخصصة بكل شركة ومد الشركات الأخرى بهذه المنتجات فى حالة الحاجة إليها.





وأعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه المنيا، أن الشركة فى الفترة الأخيرة نجحت فى عمل أكثر من ورشة متخصصة حيث تم عمل ورشة لملء طفايات الحريق وورشة لصناعة الأغطية الخرسانية الخاصة بغرف مياه الشرب والصرف الصحى وإجراء اختبارات لها بكلية الهندسة.

وأضاف أنه تم عمل ورش لصيانة المحركات الكهربائية والغواطس والمحابس والطلمبات الخاصة بمحطات المياه والصرف الصحى المحركات وورشة لصناعة ملابس اليونيفورم والكمامات وتوفير الكحول المخفف عن طريق قطاع المعامل والجودة.

وأكد الشهاوى، استمرار الشركة فى العمل على الاكتفاء الذاتى وتوفير الاحتياجات الخاصة بالشركة وتقديم الدعم للشركات الشقيقة والعمل على تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.