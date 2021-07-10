وزير التعليم يتابع سير امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سير أعمال أول أيام امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020 _2021 من غرفة عمليات الوزارة.





ويؤدى 393 ألف و883 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 2.201 لجنة. وحرص الدكتور طارق شوقى، على التواصل مع مديرى المديريات التعليمية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان. وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالتعليمات التى أصدرتها الوزارة بشأن فتح لجان الامتحان، كما شدد على الالتزام بإجراءات التعقيم داخل اللجان والمسافات الآمنة بين الطلاب. وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة، إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

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