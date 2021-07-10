نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عاجل” اليوم بداية فتح رابط تقديم الكليات العسكرية 2021 || تعرف على الشروط وموعد سحب الملفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت القوات المسلحة المصرية عن فتح رابط تقديم الكليات العسكرية، لحملة الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، وحملة شهادة الثانوية الصناعية وما يعادلها والكليات المصرية، للتسجيل الإلكتروني عبر رابط موقع tansiq.med.gov.eg، جاء ذالك الإعلان عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للقوات المسلحة المصرية على حسابها على موقع تويتر، الذي نشر أن الفريق أول محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع قد صدق على قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وفق ضوابط وشروط محددة لمن يرغب في التقديم وحدد أوقات معينة لتسجيل البيانات وسحب الملفات، وفيما يلي الشروط العامة وطريقة تسجيل البيانات إلكترونياً.

موعد فتح رابط تقديم الكليات العسكرية 2021

بناءً على ما جاء في الإعلان فأن الوزارة حددت اليوم السبت 2021/07/10 الموافق 1442/11/30 موعد بداية التسجيل الإلكتروني للبيانات الابتدائية، عبر موقع تنسيق القبول بالكليات العسكرية ويستمر التسجيل الإلكتروني حتى يوم الثلاثاء الموافق 2021/09/07 القادم، ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل تجهيز المستندات المطلوبة من الآن، نظراً لأن أستخراج تلك المستندات يتطلب وقتاً كبيراً، مما قد يتسبب في تأخير الطلاب عن التقديم في المواعيد المقررة.

موعد سحب الملفات للتقديم في الكليات والمعاهد العسكرية

جاء في الإعلان أن الراغبين في التسجيل، عليهم التوجه إلي مقر الرئيسي للكلية الحربية بمصر الجديدة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/07/25 القادم، حتى يوم الخميس الموافق 2021/09/09 القادم، وحرصاً من الوزارة على سلامة الطلاب فأنه سيتم تحديد موعد محدد إلكترونياً للطلاب لسحب الملفات، حتى لا يحدث تكدس بمقر الكلية وأيضاً سيكون هناك أختبار للقدرات الذهنية والسمات الشخصية في نفس يوم سحب الملفات للطلاب.

رابط تقديم الكليات العسكرية الرسمي

الدخول إلي موقع tansiq.med.gov.eg .

. تحديد التقديم الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو التقديم للجامعيين.

ثم الضغط على كلمة تسجيل للانتقال إلي الصفحة التالية.

الضغط على طلب الالتحاق الإلكتروني.

ملئ البيانات الشخصية المطلوبة بمنتهى الدقة ومراجعتها أكثر من مرة للتأكد من دقتها.

الضغط على مربع تأكيد البيانات المسجلة ثم طباعة طلب التقديم وبذالك تتم عملية التسجيل الإلكترونية بنجاح.

الشروط العامة للتقديم في الكليات والمعاهد العسكرية