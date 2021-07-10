60 عضوا لتشكيل لجان تقصي الحقائق فى تعديلات مستقبل وطن على اللائحة الداخلية للبرلمان..تعرف عليها

/639789/60-عضوا-لتشكيل-لجان-تقصي-الحقائق-فى-تعديلات-مستقبل-وطن-على-اللائحة-الداخلية-للبرلمانتعرف-عليها

يحيل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدا الأحد مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد بشأن لائحة مجلس النواب، إلي اللجنة التشريعية وذلك بعد نظر تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ التعديل المقدم بواقع 4مشروعات قوانين من النواب وتمت الموافقة عليهم باللجنة العامة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تعديلات مستقبل وطن على اللائحة الداخلية

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

وتصمنت تعديلات مستقبل وطن على مـادة ٢٤١ إعـادة صياغتها بمـا يتفق وطبيعـة عمـل لـجـان تقصـى الحقائق واختصاصاتها من الناحية العملية، مع زيادة عدد الأعضاء الذين يجوز لهـم تقديم طلب بتشكيل اللجنة ليكون " ستين" عضواً بدلا من " عشرين" عضواً، وذلك بما يحقق دراسة الطلب من عدد أكبر من النواب قبيل تقديمه.

مشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد

مشروع قانون النائب علاء عابد والممثل لأغلبية البرلمان من حزب مستقبل وطن، تضمن أربعة مواد رئيسية، وهي: المادة الأولى خصصها لاستبدال عدد من مواد اللائحة، والمادة الثانية خصصها لإضافة أحكام جديدة لبعض مواد اللائحة، والمادة الثالثة خصصها لحذف بعض مواد اللائحة، والمادة الرابعة هي مادة النشر.

(المادة الأولى)تضمنت تعديل بالاستبدال للمواد أرقام 8/ (الفقرة الرابعة) ، 10/ (الفقرتان الأولى والثانية) ، ١٢/ (الفقرة الثالثة)، ١٤، ٢٤ / ( الفقرة الأولى- البند ثالثاً)، ٣٩، ٤٢ ، ١٠٥/ ( الفقرة الأولى)، 175 ، 179، ٢٤١ ، ۲۷۳، ۲۷۷ ، 353، 354/ (الفقرة الأولى)، ٣٥٧/ (الفقرة الأولى البند ثانيا )، 360 / (الفقرة الأولى)، 361/ ( الفقرة الأولى)، ٣٦٥، ٢٧٢/ (الفقرة الثانية)، ۲۹۲/ ( الفقرة الثالثة)، 415/ الفقرة الثالثة) ، 417 ، ٤٢٨.

المواد أرقام 8/ ( الفقرة الرابعة)، 10/ ( الفقرتان الأولى والثانية)، ١٢/ ( الفقرة الثالثة)،14، وضعت تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة