/639793/مؤشرات-بزيادة-كفالة-الأطفال-في-مصر-بسبب-مسلسل-ليه-لأ2

حقق مسلسل ليه لأ الجزء الثاني نجاحا ساحقا منذ بداية الحلقة الأولى من عرضه على منصة شاهد الإلكترونية، واستطاعت قصة العمل أن تؤثر في قلوب جميع المشاهدين، اذ أصبح المسسل حديث السوشيال ميديا طوال فترات عرضه.

دوت الخليج يكشف كيف حقق مسلسل ليه لأ في المشاهدين

نجحت قصة مسلسل ليه لأ 2 في الوصول لهدفها الأساسي وهو تشجيع المشاهد على كفالة الأطفال التي تملأ دور الرعاية كما يمكن للمرأة التي تخطت حاجز الزواج تبني طفل دون الخوف من نظرة المجتمع الذي يقصر التبني على المتزوجين الذيين يعانوا من مشكلة ما في الخلفة.

وزارة التضامن تكشف رفع نسبة كفالة الأطفال بعد عرض ليه لأ2

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، أن طلبات كفالة الأطفال تخطت 2500 طلب منذ يونيو 2020، هو أكبر عدد طلبات كفالة تم تقديمه في عام واحد في تاريخ الوزارة، وأرجعت الوزارة الزيادة غير المسبوقة إلى تفاعل الناس مع مسلسل "ليه لأ" الذي يناقش كفالة الأطفال في مصر.

ويصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين في المنازل في مصر إلى نحو 11 ألفاً و900 طفل، وتنظر وزارة التضامن في طلبات جديدة تتخطى الـ 2500 طلب.

وحسب سجلات وزارة التضامن الاجتماعي، فإن طلبات الكفالة على مدار عام كامل، منذ شهر يونيو 2020 وحتى الآن، سجلت أكبر معدل سنوي لها في تاريخ الوزارة نفسهان وهذا يشير إلى تنامي الوعي المجتمعي حول كفالة الأطفال، وفي ظل الحملات المجتمعية المختلفة التي تشجع على كفالة الأطفال، ومع اهتمام الحكومة المصرية -ممثلة بوزارة التضامن – ووسائل الإعلام بتلك القضية، في الوقت الذي لم يخف فيه مسؤولو الوزارة ذاتها تأثير "الدراما" ومساهمتها في زيادة طلبات الكفالة.

وكشفت نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر خلال افتتاحها مقر مؤسسة "يلا كفالة"، عن ارتفاع مطرد لطلبات كفالة الأطفال تلقتها الوزارة خلال العام الجاري.

مسلسل ليه لأ2

تدور أحداث مسلسل "ليه لا 2" حول قضية كفالة الأطفال، من خلال سيدة قررت كفالة طفل، والصعوبات التي تواجهها، إلى جانب علاقتها مع هذا الطفل، وهو من بطولة منة شلبي، وأحمد حاتم، وسارة عبدالرحمن، ومراد مكرم، وأمير شاهين، ودنيا ماهر، والطفلة منى أحمد زاهر، من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم.

من هو يونس طفل ليه لأ2 الذي خطف الأنظار؟

الجدير بالذكر، أنه منذ الوهلة الأولى التي ظهر فيها الطفل «يونس» طفل مسلسل ليه لأ، واستطاع أن يخطف أنظار الجميع إليه ببراءته وملامحة الطفولية، فضلا عن إتقانه لدوره، كأحد أطفال دار الأيتام، وتعرضه لحالة من التنمر، بعدما تبنته طبيبة العيوم «ندى»، المجسدة دورها الفنانة منة شلبي.

الطفل يونس اسمه الحقيقي سليم مصطفى يقطن بمحافظة بورسعيد، ويبلغ من العمر 7 سنوات فهو من مواليد عام 2014، بداية دخول سليم مصطفى لعالم الفن كانت قبل 3 سنوات، حيث كان يبلغ من العمر 4 أعوام وقتها، عن طريق الإعلانات حيث ظهر بإحدى إعلانات الشامبو والأجهزة الكهربائية، وتعتبر مشاركته بمسلسل «ليه لأ 2» هو أول ظهور تلفزيوني له.

مسلسل ليه لأ الجزء الأول

الجزء الأول من مسلسل «ليه لأ» قدمته الفنانة أمينة خليل فى أولى بطولاتها المطلقة وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه، وشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم أمينة خليل، شيرين رضا، هالة صدقى، محمد الشرنوبي، هاني عادل، عمر السعيد، محسن محيي الدين، ناردين فرج، وصدقي ضخر، وعمر الشناوي، وتناول العمل قضية استقلال الفتاة في حياتها بعيدا عن بيت أسرتها واعتمادها على نفسها.

وكان من المقرر أن تستمكمل أمينة خليل تصوير الجزء الثاني ولكن كشف صناع العمل عن سبب استبدال أمينة خليل بمنة شلبي وهو انشغالها في تصوير مسلسل "خلي بالك من زيزي".