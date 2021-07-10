/639795/كولومبيا-يخطف-الفوز-من-بيرو-في-الدقائق-الأخيرة

فاز منتخب كولومبيا على منتخب بيرو بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعت المنتخبين، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا 2021"، ويعربض دوت الخليج تفاصيل المباراة:

تفاصيل مباراة كولومبيا وبيرو

استطاع منتخب كولومبيا تحقيق الفوز على نظيره منتخب بيرو، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس امم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا 2021"، وبتلك النتيجة حصل منتخب كولومبيا على المركز الثالث في بطولة الكوبا أمريكا، بينما احتل منتخب بيرو المركز الرابع. بدء منتخب بيرو التسجيلب في المباراة، حيث سجل يوشيمار يوتون نجم منتخب بيرو، الهدف الأول في الشوط الأول من المباراة، والذي انتى بتقدم منتخب بيرو بهدف دون رد، كما استحوذ منتخب بيرو على الشوط الأول من المباراة والذي انتهى بنسبة 56% لمنتخب بيرو، مقابل 44% لمنتخب كولومبيا.

لويس دياز يخطف الفوز لمنتخب كولومبيا

تمكن منتخب كولمبيا من تسجيل هدف التعادل في بداية الشوط الثاني، حيث سجل خوان كوادرادو هدف التعادل لكولومبيا عن طريق ركلة حر مباشرة، ثم سجل لويس دياز الهدف الثاني لمنتخب كولومبيا، ثم تعادل جيانلوكا لمنتخب بيرو، ثم قام لويس دياز بتسجيل هدف الفوز لمنتخب كولومبيا في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

تشكيل منتخب بيرو أمام منتخب كولومبيا

حراسة المرمى: بيدرو جاليسي

خط الدفاع: أندرسون ، ألكساندر كاينس ، لوبيز ، ألدو كورزو

خط الوسط: يوشيمار يوتون ، ريناتو تابيا ، كاريلو

خط الهجوم: سيرخيو بينيا ، كويفا ، جيانلوكا لابادولا

تشكيل منتخب كولومبيا في مباراة بيرو

حراسة المرمى: فارجاس

خط الدفاع: ويليام تيسيو ، مورييو ، يارى مينا ، ميدينا

خط الوسط: كوادرادو ، جوستافو كويار ، ويلمار باريوس ، دياز

خط الهجوم: دوفان زاباتا ، كاردونا

خسر منتخب كولومبيا من منتخب الأرجنتين، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، وتمكن منتخب الأرجنتين من تحقيق الفوز في ركلات الترجيح، حيث تألق مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين في ركلات الترجيح وتمكن من قيادة منتخب بلاده إلى نهائي البطولة.