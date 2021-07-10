/639796/تعرف-على-موعد-أول-أيام-شهر-ذي-الحجة-بعد-تعذر-رؤية-الهلال

اعلنت المملكة السعودية تعذر رؤية هلال ذي الحجة مساء اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة بهذا العام 1442ه وبهذا يكون غدا السبت المكمل لشهر ذي القعدة ؛ والاحد هو أول ايام شهر ذى الحجة لعام 1442ه .

رؤية شهر ذي الحجة

وكتنت المحكمة العليا دعت المسلمين في جميع انحاء المملكة الي تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442ه الموافق 9 يوليو 2021.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تعذر رؤية هلال شهر ذى الحجة

وكانت دار الافتاء المصرية انها تترقب نتيجة استطلاع المملكة العربية السعوية لهلال شهر ذي الحجة .

وهناك العديد من الأدعية المستحب قراءتها والدعاء بها فى العشر الأواخر من ذي الحجة منها فيما ورد في صحيح مسلم، عَنْ سعْدِ بنِ أَبي وقَّاصٍ -رضي الله تعالى عنه- قَالَ: جاءَ أَعْرَابي إِلى رسُولِ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- فقالَ: «علِّمْني كَلامًا أَقُولُهُ، قالَ: قُل لاَ إله إلاَّ اللَّه وحدَهُ لا شرِيكَ لهُ، اللَّه أَكْبَرُ كَبِيرًا، والحمْدُ للَّهِ كَثيرًا، وسُبْحانَ اللَّه ربِّ العالمِينَ، وَلاَ حوْل وَلا قُوَّةَ إلاَّ باللَّهِ العَزيز الحكيمِ، قَالَ: فَهؤلاء لِرَبِّي، فَما لِي؟ قَالَ: قُل: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وارْحمني، واهْدِني، وارْزُقْني».