حارس مرمي الأرجنتين:خوض النهائى ضد البرازيل أمر أحلم به منذ كنت طفلا

/639797/حارس-مرمي-الأرجنتينخوض-النهائى-ضد-البرازيل-أمر-أحلم-به-منذ-كنت-طفلا

أكد الحارس إيمليانو مارتينيز، حارس مرمى الأرجنتين، أن منتخب بلاده جاهز لمحاولة رفع كأس كوبا أمريكا اليوم، السبت، حين تواجه البرازيل فى نهائى البطولة بملعب ماراكانا، وأن لديه دافعا إضافيا يتمثل فى عدم قدرته على حضور ولادة ابنته.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح مارتينيز، الذى تألق أمام كولومبيا فى نصف النهائى حين تصدى لثلاث ركلات ترجيح، أنه كان يعلم منذ استدعائه للمنتخب لخوض كوبا أمريكا بأنه لن يكون حاضرا لحظة ولادة ابنته، ولكن لم يكن بوسعه إهدار فرصة التتويج باللقب مع منتخب بلاده. وتابع حارس مرمى الأرجنتين أن "خوض النهائى ضد البرازيل فى الماراكانا أمر أحلم به منذ كنت طفلا، لا أعتبر الأمر ضغطا بقدر ما هو فرصة منحها الله لي، كنت أعلم أننى سأغيب عن ولادة طفلتى لكن هذا جعلنى أقوى"، خلال مؤتمر صحفى مساء الجمعة.

يستعد منتخب البرازيل لمباراته غداً الأحد أمام نظيرة الأرجنتين في نهائي كأس كوبا امريكا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية صباحاً.

من المقرر أن تقام مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021 لأول مرة بدون حضور جماهيري، على ملعب ماراكانا التاريخي بأرض السامبا مستضيفة البطولة.

من المقرر أن تقوم قناتا "بي إن سبورتس ماكس 5" و"بي إن سبورتس ماكس 6" بنقل المباراة حصريا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن الأرجنتين لم تخسر في آخر 19 مباراة بكل المناسبات، حيث كانت الهزيمة الأخيرة أمام البرازيل في قبل نهائي كوبا أمريكا 2019.

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تنقل شبكة bein sport بين سبورت نهائي بطولة كوبا أمريكا بشكل حصري فى المنطقة العربية، وسيتم نقل مباراة النهائي بين البرازيل والارجنتين يوم الأحد المقبل 11 يوليو الساعة 2 صباحًا بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports Max 6

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا 2021، بعد تغلبه على نظيره بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 2، بعد نهاية الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابي 1 - 1، والتى جمعتهما فجر الأربعاء، على ملعب "نيلتون سانتوس الأولمبي"، ضمن منافسات دور نصف نهائي للبطولة التى تستضيفها البرازيل حتى يوم 11 يوليو الجاري.