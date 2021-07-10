/639801/مصدر-أمني--مراقبة-مواقع-التواصل-الاجتماعي-فيسبوك لضبط-صفحات-الغش-وملاحقة-القائمين-عليها

تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.. نشرت وزارة الداخلية، خلال الساعات الأولى صباح اليوم السبت 10 يوليو 2021، قوتها، بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة؛ لتأمينها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل خطة الداخلية لتأمينها امتحانات الثانوية العامة

الإنتشار الأمني

وفي نفس السياق قال مصدر أمني:« إن خطة تأمين وزارة الداخلية لامتحانات الثانوية العامة تشتمل على الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التي تستقبل طلاب الثانوية العامة، لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان.

وكذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة، والتصدي لكل صور الخروج على القانون، ومنع أي تجمعات بمحيط اللجان، إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين داخل اللجان.

كما تمتد خطة التأمين إلى كل الطرق والمحاور المؤدية للجان، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية؛ لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق وتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

صفحات الغش وملاحقة القائمين عليها

وأشار المصدر الأمني أيضًا، إلى أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات مباحث الإنترنت، تراقب صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي« فيسبوك» لضبط صفحات الغش وملاحقة القائمين عليها.

ومن جانبهم، تفقدمديرو الأمن على مستوى الجمهورية، بتفقد محيط لجان الامتحانات، والتأكد من جاهزية واستعداد كل القوات المشاركة في عملية التأمين، والتشديد على التعامل الحاسم مع أي موقف قد يؤثر على سير الامتحانات، وتقديم كل أوجه العون والمساعدة للطلاب، والتعامل الفوري مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.

كانت شهدت مدارس لجان الثانوية داخل العاصمة، انتشارًا أمنيًّا مكثفًا، للأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، ووجود رجال قسم مكافحة التحرش وجرائم العنف ضد المرأة بالمديرية بمحيط مدارس الفتيات والمدارس المشتركة لمواجهة حالات التحرش .