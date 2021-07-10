/639802/شرط-واحد-يعيق-رحيل-رمضان-صبحي-عن-بيراميدز-ويمنع-انتقاله-إلى-جالاتا-سراي-تفاصيل

كشفت صحيفة "فاناتيك" التركية عن وجود مفاوضات متقدمة بين نادي جالاتا سراي وجناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رمضان صبحي، من أجل الانتقال له في الميركاتو الصيفي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبحسب الصحافة التركية، رشح وكلاء اللاعب لمسؤولي جالطة سراي من أجل تدعيم مركز الجناح الأيسر بعد رحيل، هنري أونيكورو، وعدم تفعيل بند أحقية الشراء من موناكو.

هناك موافقة من ناحيه رمضان صبحي على الانتقال إلى جالاتا سراي لأنه يرغب في العودة إلى أوروبا من جديد بعد الرحيل عن الدوري الإنجليزي ونادي هيدرسفيلد لصالح الأهلي ثم بيراميدز في الدوري المصري.

وأفادت الصحيفة أن العقبة الوحيدة أمام جالاتا سراي لضم رمضان صبحي هو راتبه السنوي الكبير الذي يتقاضاه مع بيراميدز والذي يصل إلى 2.2 مليون يورو.

وعلمت "فاناتيك" أن إدارة جالاتا سراي تقدم فقط راتباً سنوياً قيمته 1.5 مليون يورو ومكافات أخرى بحسب أدائه في المباريات مع الفريق، في حين أن رمضان صبحي يريد الرحيل عن بيراميدز ولن يتسبب في أي مشاكل للنادي التركي.

جناح بيراميدز يريد خوض تجربة الاحتراف في أوروبا مجددا ولذلك يريد الانضمام لـ جالاتاسراي، حيث سبق لرمضان أن خاض تجربة احترافية في إنجلترا بقميص ستوك سيتي موسمي 2016-17 و2017-18، ثم هيدرسفيلد موسم 2018-19.

واصل فريق بيراميدز نتائجه المهزوزة وتعادل إيجابيا بهدفين لمثلهما أمام الإنتاج الحربى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي على ستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل للإنتاج الحربى مصطفى البدرى في الدقيقة 9 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى في الدقيقة 70 بينما سجل دودو الجباس هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 30 ثم تعادل للفريق السماوى الفلسطيني محمود وادى في الدقيقة 83.

ويمتلك رمضان 30 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري وسجل خلالها هدفا وحيدا.

وسيتواجد رمضان في قائمة منتخب مصر الأولمبي والتي تستعد لخوض غمار أولمبياد طوكيو 2020.

بهذه النتيجة يستمر الإنتاج الحربى فى احتلال المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة جمعها من 27 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 50 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 13 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة .

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: شريف إكرامي،الدفاع: طارق طه – أحمد أيمن منصور – أحمد سامي – عمر جابر،الوسط: أحمد توفيق – إريك تراور،أمامهما: رمضان صبحي – عبد الله السعيد – إسلام عيسى،الهجوم: دودو الجباس.