/639804/اجتماعا-واحد-عبر-الفيديو-كونفرانس-لرئيس-الشيوخ-خلال-دور-الإنعقاد-الأول-تفاصيل

عـقد المسـتشار عـبدالـوھـاب عـبدالـرازق ، رئـیس مجـلس الشـیوخ ،خلال دور الإنعقاد الأول للفصل التشريعي الاول للمجلس، اجـتماعا افتراضيا بالفيديو كونفرانس مع وانغ يانغ، رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السیاسى للشعب الصیني، واتفق الطرفان على إثراء علاقات الشراكة الاستراتیجیة الشاملة الصینیة - المصریة بشكل واسع .

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء رئيس الشيوخ برئيس المؤتمر الاستشاري للشعب الصيني خلال الفديو كونفرانس

مقابلات رئيس الشيوخ خلال دور الإنعقاد الأول للشيوخ

وتجدر الإشارة إلى أنه بالـرغـم مـما فـرضـته جـائـحة كـورونـا مـن قـيود عـلى الـتنقل خـارجـيا الا ان مجلس الشيوخ ، لم يغفل مسئولياته الخارجية ، فقد استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس المجلس ، عددا من السفراء والوفود الأجنبية، كـسفير جـمهوريـة روسـيا الاتـحاديـة ، ونـائـب رئـيس مجـلس الـشورى الإندونيسي ، وسـفير جـورجـيا ، وسـفير بـنجلديـش ، وسـفير كـوريـا الـجنوبـية ، وسـفير أوكـرانـيا ، وسـفير فـرنـسا ، ورئـيس الـبرلـان الـزيـمبابـوي ،وسفير زيمبابوى ، ورئيس مجلس الشورى اليمني ، ومدير الشئون القانونية لجهاز المن الداخلي بجنوب السودان. . وكـانـت جـميع هـذه الـزيـارات هـادفـة إلـى تـعميق الـعلقـات بـي مـصر والـعديـد مـن الـدول الجـنبية ، خـاصـة عـلى مسـتوى الـقارة الفـريـقية ، ولـتبادل الرؤى والخبرات البرلانية ، تحقيق التعاون بناء على الصعدة كافة.

سفير روسيا

كما اسـتقبل المسـتشار عـبد الـوهـاب عـبد الـرازق رئـيس مجـلس الـشيوخ ، الـسفير جـورجـي بـوريـسينكو، سـفير جـمهوريـة روسـيا التـحاديـة لـدي مـصر ، يوم الحد الوافق ٦/١٢/٢٠٢٠ ، وذلك لتعميق العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية.

وفد برلماني أندونيسي

كـما اسـتقبل المسـتشار عـبد الـوهـاب عـبد الـرازق رئـيس مجـلس الـشيوخ وفـدا برلمانيا رفيع المستوي ، برئاسة الدكتور فاضل محمد نائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسي يوم الأربعاء الموافق 23\12\2020 .

سفير جورجيا

كما اسـتقبل المسـتشار عـبد الـوهـاب عـبد الـرازق بـمكتبه ألـكسندر نـالـبانـدوف سـفير جـورجـيا بـالـقاهـرة يـوم الـثلثـاء الـوافـق ٢٩/١٢/٢٠٢٠ ، وذلـك مـن أجـل تـحقيق مزيد من التطور فى المرحلة القادمة على الاصعدة كافة خاصة البرلمانية بين مصر وجورجيا.