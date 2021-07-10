وزير التعليم يتابع سير امتحانات الثانوية العامة بلجان السيدة زينب

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسى 2021/2020، وذلك بمقر مدرسة "الخديوية الثانوية" بإدارة السيدة زينب التعليمية.





وحرص الدكتور طارق شوقى، على تفقد لجان الامتحانات، ووجه للطلاب كلمات التشجيع، متمنيًا لهم التوفيق فى أداء الامتحانات، كما طالبهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والنصائح الطبية الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان. كما اطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يخص توزيع الكمامات على الطلاب والتباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.

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