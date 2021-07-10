مياه الجيزة: حملات توعية بخطورة إلقاء مخلفات الأضاحى فى شبكات الصرف

واستهل فريق التوعية بالشركة، وفقا لبيان صحفى، سلسلة حملاته بنطاق أحياء الهرم والوراق وأوسيم، حيث قام الفريق بتوعية المواطنين بالشوارع والأسواق ومحلات الجزارة بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى، كما تم توزيع ملصقات تحمل عدد من الرسائل التوعوية للمواطنين.
وأشار بدوى، إلى أن إهدار المياه فى غسيل الأضاحى وإلقاء المخلفات بشبكة الصرف الصحى من السلوكيات غير الصحيحة والتى تؤدى إلى كثرة الطفوحات وانسداد شبكة الصرف الصحى، مناشداً المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.
وفى سياق متصل، قام فريق التوعية بتعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها فى ترشيد استهلاك المياه، وعدادات المياه مسبقة الدفع، وتطبيق قراءتى لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل 125 للإبلاغ عن الشكاوى، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقى شكاوى المواطنين.
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