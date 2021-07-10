إنفوجراف.. نصائح لطلاب الثانوية العامة لمجموع أعلى

جدة - نرمين السيد - ويعتبر تناول المنبهات مثل القهوة والشاى ليلة الامتحان، من أهم الخطوات التى تساعد على قوة التركيز، حيث بدونها سيأخذ الجسم كفايته من النوم.

كذلك، ينصح بحل نماذج الامتحانات عن السنوات السابقة، لمعرفة أكثرالأسئلة شيوعاً، ونظام الامتحان، مع أهمية عدم مراجهة المادة صباح يوم الامتحان من ملخصات للغير حتى لا تشتت انتباهك.

ويجب التعامل مع ورقة الأسئلة كأنها اختبار عادى، وقراءة الأسئلة بتركير، والبدء بالإجابة عن الأسئلة السهلة أولا.