/639805/اليوم-انطلاق-المؤتمر-الصحفي-لبطولة-العالم-في-الخماسي-الحديث-بحضور-وزير-الشباب-والرياضة

يعقد الاتحاد المصري لمنافسات الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، اليوم السبت، مؤتمراً صحفياً، ويتطرق المؤتمر إلى الحديث عن بطولة العالم للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها مصر، حيث تقام في ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجية والنقل البحري بمدينة الإسكندرية، وتبدأ فعاليات البطولة يوم الإثنين الموافق 12 يوليو الجاري، وتنتهي يوم 18 يوليو الحالي.

المؤتمر الصحفي لبطولة العالم في الخماسي الحديث

ويحضر المؤتمر كل من: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية واللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري و المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وطماش فارجا مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، ويعرض دوت الخليج تفاصيل استضافة مصر للبطولة:

استضافة مصر لبطولة الخماسي الحديث

تسيضيف مصر بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، وتبدأ فعاليات البطولة يوم 10 يوليو الجاري، بمشاركة 27 دولة من جميع أنحاء العالم، وتقام البطولة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية، ومن المقرر أن تستمر منافسات البطولة حتى يوم 18 يوليو الجاري. تتم منافسات البطولة بين 165 لاعب ولاعبة من ضمن الـ 27 دولة المشاركين في البطولة، حيث يشارك في فعاليات البطولة 92 لاعب و 73 لاعبة. تبدأ منافسات البطولة يوم 12 يوليو الجاري بتتابع السيدات، ثم يوم 13 بتتابع الرجال، وبعد اننتهاء تصفيات السيدات والرجال، تبدأ منافسات نصف نهائي البطولة، حيث تبدأ فعاليات نصف نهائي بطولة السيدات يوم 14 يوليو، ثم تليها فعاليات نصف نهائي بطولة الرجال يوم 15 يوليو، وبعد حسم المتأهلين إلى نهائي البطولتين السيدات والرجال، تبدأ منافسات نهائي البطولة للسيدات يوم 16 يوليو، ثم تليها مباشرة منافسات نهائي بطولة الرجال يوم 17 يوليو، ثم يشهد يوم 18 يوليو(اليوم الأخير)، ختام فعاليات البطولة، حيث يشهد ذلك اليوم تتابع المختلط.

الدول المشاركة في بطولة الخماسي الحديث

تشارك مصر وهي الدولة المستضيفة للبطولة، بجانب كل من المنتخبات التالية: ألمانيا وبيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ممثلين مصر في بطولة الخماسي الحديث

يمثل مصر في منتخب الناشئين رجال، كل من:

إياد الكاشف وأدهم هاني فودة ومحمد الجندي ويوسف قرني ومحمد الجندي وأحمد الجندي ومهند طارق وعلي الدين سويلم ونور الدين كريم وعمر وائل عزت ومحمد حسام. وعلى الجانب الأخر يمثل مصر في منتخب الناشئات، كل من: أريج نور الدين ومريم عامر ومايا محمد وسلمى أيمن وأميرة قنديل وهانيا طارق وملك خالد.