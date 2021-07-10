/639807/اليوم-نظر-منع-عائلة-مبارك-من-التصرف-في-أموالهم

تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت 10 يوليو 2021، قضية منع عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من التصرف في الأموال.

دوت الخليج يرصد في التسطور التالية تفاصيل قضية منع عائلة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، من التصرف في الأموال.

جدير بالذكر تلقت الرقابة المالية، في وقت سابق، إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر2020، حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020، أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بشأن منع كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيي الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال مبارك مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أومنقولة أوسائلة أو أسهم أوسندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.

أموالهم العقارية

كما تضمن منع التصرف أيضا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أيه حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك

بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

الرقابة المالية

وقامت الرقابة المالية بإرسال الأخطار إلى شركات السمسرة والبورصة والمقاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سياق أخر أبدي علاء مبارك، ابن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، رغبته في التواجد في روسيا لتشجيع المنتخب الوطني الأول في كأس العالم بروسيا 2018. وقال «علاء»، في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «والله يا أستاذ عمرو كان نفسي اكون معاكم في روسيا لتشجيع المنتخب بس للاسف ما زال المنع من السفر».