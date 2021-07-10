/639812/مصير-مشروعات-القوانين-بعد-انتهاء-الفصل-التشريعي--بتعديلات-مستقبل-وطن-على-لائحة-النواب

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس غدا الأحد ،عقد جلساته العامة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من النواب.

دوت الخليج يرصد تقاصيل تعديلات مستقبل وطن بشلأن اللائحة الداخلية للمجلس

تقرير اللجنة العامة عن اللائحة الداخلية للمجلس

تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت فى هذا الشأن من:

النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبا،و النائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبا،و النائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبا،والنائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبا.

تعديلات مستقبل وطن على اللائحة الداخلية للبرلمان

وتضمنت المادة 179رؤى إعادة صياغة هذه المادة لحسن النسق التشريعي ولتحديد موقف مشروعات القـوانين واقتراحاتها المقدمة في دور انعقاد سابق أو حـال حـدوث تعـديل وزارى سـواء المعروضة على لجان المجلس أو على المجلس ذاته، كما تم استحداث حكم مود سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.

مشروع قانون النائب علاء عابد

مشروع قانون النائب علاء عابد والممثل لأغلبية البرلمان من حزب مستقبل وطن، تضمن أربعة مواد رئيسية، وهي: المادة الأولى خصصها لاستبدال عدد من مواد اللائحة، والمادة الثانية خصصها لإضافة أحكام جديدة لبعض مواد اللائحة، والمادة الثالثة خصصها لحذف بعض مواد اللائحة، والمادة الرابعة هي مادة النشر.

وتضمنت لمادة الأولى تعديل بالاستبدال للمواد أرقام 8/ (الفقرة الرابعة) ، 10/ (الفقرتان الأولى والثانية) ، ١٢/ (الفقرة الثالثة)، ١٤، ٢٤ / ( الفقرة الأولى- البند ثالثاً)، ٣٩، ٤٢ ، ١٠٥/ ( الفقرة الأولى)، 175 ، 179، ٢٤١ ، ۲۷۳، ۲۷۷ ، 353، 354/ (الفقرة الأولى)، ٣٥٧/ (الفقرة الأولى البند ثانيا )، 360 / (الفقرة الأولى)، 361/ ( الفقرة الأولى)، ٣٦٥، ٢٧٢/ (الفقرة الثانية)، ۲۹۲/ ( الفقرة الثالثة)، 415/ الفقرة الثالثة) ، 417 ، ٤٢٨.

المواد أرقام 8/ ( الفقرة الرابعة)، 10/ ( الفقرتان الأولى والثانية)، ١٢/ ( الفقرة الثالثة)،14، وضعت تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة.