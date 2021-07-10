/639817/على-أعتاب-بيراميدز-ناصر-ماهر-يقترب-من-الرحيل-عن-الأهلي

اقترب ناصر ماهر لاعب الأهلى عن الرحيل من من القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى بسبب عدم مشاركته مع الفريق طوال الفترة الماضية بشكل أساسى.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وحسب المصدر داخل النادي الأهلي طلب اللاعب الرحيل، ويرغب ناصر ماهر فى الحصول على فرصة المشاركة بشكل مستمر، لذا يرغب فى الرحيل بعدما تأكد من صعوبة مشاركته مع المارد الأحمر

ويعتمد موسيمانى المدير الفنى للأهلى على محمد مجدى أفشة فى مركز صانع الألعاب، ومن بعده وليد سليمان، ومن بعدهما يأتى ناصر ماهر

وحسبما تحدث ناصر ماهر مع المقربين، فإنه لا يمانع فى الرحيل إلى بيراميدز، سواء عن طريق البيع النهائى أو الإعارة، أو حتى الدخول فى صفقة تبادلية مع بيراميدز

ويرغب الأهلى فى ضم إبراهيم عادل نجم بيراميدز مقابل رحيل ناصر ماهر للفريق السماوى، وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة، فى ظل رغبة المارد الأحمر الحصول على خدمات نجم فريق بيراميدز بجانب رغبة ناصر ماهر فى الرحيل للحصول على فرصة كافية.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

ويستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الأحد أمام فريق مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، بدلاً من الخامسة عصراً.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة فيما يحتل المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة .

ويقود مصر المقاصة المدرب محمد عبدالجليل عقب رحيل المدرب السابق عظيمة الذي تقدم باستقالته بعد هزيمته أمام الزمالك بهدف دون رد.

وسادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلى عقب الفوز الذي حققه الفريق على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الخميس في الدورى المصري ليرتفع رصيد الأهلى بقيادة مدربه بيتسو موسيمانى إلى 48 نقطة من 22 مباراة محتلًا المركز الثانى خلف الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر، وله مباراة مؤجلة ضد فريق بيراميدز.

ومنح الفوز لاعبى الأهلى دفعة قوية قبل مواجهة المقاصة الأحد، وهى الأخيرة للفريق قبل شد الرحال إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقى في نهائى دورى أبطال إفريقيا، كما زاد من طموحات الفريق في مواصلة المسيرة نحو المنافسة على لقب الدورى.

ويرفض موسيمانى فكرة إراحة الأساسيين أمام المقاصة لرغبته في مواصلة الانتصارات بالدورى للحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب وتقليص الفارق مع أقرب منافسيه الزمالك المتصدر، وأدى الأهلي تدريباته أمسعلى ملعب التتش استعدادا للمقاصة وينتظر أن يتضمن المران التركيز على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها خلال اللقاء.

ويقود فريق مصر المقاصة ضد الأهلي المدرب محمد عبدالجليل عقب رحيل المدرب السابق عظيمة الذي تقدم باستقالته بعد هزيمته أمام الزمالك بهدف دون رد.