صور.. صناع الخير وأوركيديا يكشفان على عيون 596 من أهالى الغرق بالفيوم

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وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير، وفقا لبيان صحفى، أن القافلة تم تنظيمها ضمن فعاليات مبادرة "عنيك فى عنينا" للحد من العمى برعاية رئاسة مجلس الوزراء وبإشراف الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى ومتابعة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم.
وأشار عبدالفتاح، الى أن القافلة نجحت وعلى مدار ساعات عملها فى توقيع الكشف على عيون 596 من الأهالى وتم صرف قطرات علاجية لعدد 430 وتشخيص احتياج 205 مواطنين لنظارات طبية و118 مواطن لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة، وأنه سوف يتم عمل النظارات استعداداً لتسلميها فى خلال اسبوعين من الآن، وكذلك سوف تنطلق خطوات الأعداد لإجراء عمليات جراحات العيون ليتم التنفيذ قريباً وأن كل خدمات القافلة تقدمها بالمجان تماماً.
من جانبها أكدت الدكتورة شيماء صبرى، المدير التنفيذى لمبادرة "عينك فى عنينا" أن تنظيم قافلة الكشف على عيون أهالى قرية الغرق بالفيوم يأتى بعد نجاح المبادرة فى العمل بشكل متوازى فى اتجاهين يصبان فى صالح خدمة مرضى العيون غير القادرين فى أنحاء الجمهورية، أولهما الاستمرار فى تنظيم القوافل الطبية المتخصصة فى مجال محاربة العمى بالاستعانة بأفضل الخبرات الطبية العاملة فى هذا المجال وضمن منظومة تقديم خدمات غير تقليدية للاهالى وبالمجان تماماً فى توقيع الكشف وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية.
وتابعت: بالتوازى مع ذلك تم رفع كفاءة أقسام الرمد بالمستشفيات الجامعية والعامة والمستشفيات العامة المتخصصة فى مجال أمراض العيون وذلك بمدها بأفضل أجهزة التشخيص وإجراء العمليات.
يذكر أن محافظة الفيوم كانت قد شهدت انطلاق أولى قوافل مبادرة "عنيك فى عنينا" على مستوى الجمهورية قبل سنوات من الآن ومنذ إنطلاق القافلة الأولى وحتى الآن نجحت المبادرة فى تنظيم العشرات من القوافل داخل قرى الفيوم المختلفة ووقعت الكشف على عيون الآلاف من الأهالى وصرفت علاج دوائى وسلمت نظارات طبية بالمجان تماماً وأجرت عمليات جراحات عيون مختلفة لغير القادرين ممن تم تشخيص احتياجها لهذه الخدمات أثناء القوافل.
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