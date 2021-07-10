جدة - نرمين السيد - انتقدت النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تداول امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، بعد ساعة ونصف من انعقاد الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعى، واصفة تلك الواقعة بالفشل الذريع لوزارة التربية والتعليم .





وقالت سكينة سلامة، فى تصريحات صحفية لها اليوم، إنها فوجىٔت بإرسال الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، على الواتس آب الخاص بها، مؤكدة أن لجنة التعليم ستستدعى القاىٔمين على منظومة الامتحانات للتعرف منهم على أسباب تسريب امتحان اللغة العربية .

ووجهت الناىٔبة عددا من التساؤلات لوزارة التربية والتعليم، قاىٔلة: أين وعود الوزارة بأن الامتحانات مؤمنة جيدا؟ وأين المليارات التى تم إنفاقها على تأمين الامتحانات؟ وأين الكاميرات وغيرها من عوامل مواجهة الغش؟، متابعة: ما حدث من تسريب للامتحان هو إهدار للمال العام.

وأضافت أن تسريب الامتحانات يقضى على تكافؤ الفرص ويؤثر سلبيا على نفسية الطلاب، مؤكدة أن أولياء الأمور أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بسبب تسريب الامتحانات، مطالبة وزارة التربية والتعليم بسرعة الكشف عن أسباب تداول الامتحان.

كانت إحدى جروبات الغش الإلكترونى نشرت على "تليجرام" صور أسىٔلة وإجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.

ورغم تحذيرات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، تمكنت صفحات الغش من تداول امتحان العربى للثانوية العامة على جروب يضم ربع مليون شخص، حيث تم نشر أسىٔلة الامتحان بعد 30 دقيقة من بدء الامتحان.

واتخذت الوزارة إجراءات صارمة لمواجهة الغش الإلكترونى، وقامت بتركيب كاميرات مراقبة وشددت على منع دخول الهواتف المحمولة مع التأكيد على تطبيق قانون الغش.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة من محاولات الغش فى الامتحانات، مؤكدة أنه سيتم تغليظ عقوبة الغش على الطلاب فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام.