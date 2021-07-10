التعليم: ضبط عدد من أجهزة الـ«تابلت» خارج المنظومة خلال امتحانات اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، وفقا لبيان صحفى، أنه تم ضبط التابلت الخاص بالطالب "ن. س" بمحافظة المنوفية، وهو جهاز خارج منظومة الوزارة منذ 114 يومًا، وتم الكشف عن الجهاز وتوجيه الملاحظين بضبطه والتحفظ عليه وتحرير محضر إثبات حالة.

وأكدت الوزارة، أن أى جهاز تابلت خارج المنظومة أو أى جهاز تم اختراقه "تهكيره" أو لا يتبع الوزارة، سيتم سحبه وتحرير محضر ضد الطالب.