وزير الرى: الدولة جاهزة للتعامل مع أى طارئ فيما يخص قطاع المياه

جدة - نرمين السيد - وأشار الوزير، إلى أن وزارة الرى تؤمن المياه للمواطنين وتقوم بإدارتها حتى وهى قطرة مياه، حيث تقوم الوزارة عن طريق الأقمار الاصطناعية بتحديد أماكن سقوط الأمطار على سبيل المثال وكيف ستتحرك إلى السدود للاستفادة القصوى من كل قطرة مياه.

وقال وزير الرى - خلال حوار مفتوح حول "طرق إدارة الموارد المائية بمصر فى ظل التحديات المائية" اليوم السبت بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - إن وزارة الرى تبذل جهودا كبيرة فيما يسمى "إدارة الموارد المائية من خارج مصر" لضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وعدم إهدارها لسد الفجوة المائية.

وأضاف أن هناك عدة مزارعين لهم تجارب كثيرة فى تطبيق نظم الرى الحديثة، مؤكدا تأثيره الإيجابى على الفلاح من إنتاجية ومعيشة، حيث تقوم نظم الرى الحديثة على زيادة المحاصيل والعائد منها، فضلا عن عدم إهدار المياه والاستفادة القصوى منها.

وأوضح الدكتور عبدالعاطى أنه فيما يخص إدارة المياه من الداخل، تقوم وزارة الموارد المائية والرى بحساب وإدارة كميات المياه وتوقيت وصولها للفلاح لضمان توفير كافة الاحتياجات المائية للمزارعين، لافتا إلى وجود شبكة الرصد "التليمتري" لإدارة مناسيب المياه والتكنولوجيا والرقمنة لمتابعة المحاصيل وكمية الزراعات، إضافة إلى التعديات على نهر النيل التى تقوم الأقمار الاصطناعية برصدها، كما تقوم وزارة الرى بالتحرك لإزالتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وأكد وزير الرى على التأثير الإيجابى الكبير لمشروع تبطين الترع لما له من أهمية كبيرة فى توصيل المياه لنهايات الترع، ما يعطى سهولة فى رى المحاصيل وعدم هدر أى نقطة مياه.