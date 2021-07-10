انتهاء طلاب الثانوية الأزهرية من امتحان الكمياء للقسم العلمي

يواصل قطاع للمعاهد الأزهرية انعقاد امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية الأسبوع الرابع على التوالي، حيث أدى اليوم امتحان مادة الأحياء للقسم العلمي للثانوية الأزهرية.

وأدى طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمي امتحان مادة الكمياء، اليوم السبت في هدوء تام مع التشديد على التعليمات الاحترازية لفيروس كورونا، كما سجل بنحو 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، في 609 لجان.

وتقرر أن يؤدي طلاب القسم العلمي امتحاناتهم في يوم والقسم العلمي في يوم آخر، وذلك منعاً للتكدس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، وتبدأ الساعة 9 صباحا وتنتهى في الحادية عشرة صباحا.

وأضاف أن قطاع المعاهد الأزهرية قام بتطعيم كافة العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، كما تمّ تشكيل غرف عمليات وخصصت أرقام لتطبيق واتساب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية.

تخصيص غرف العمليات والشكاوى

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية أيضًا أرقام غرف العمليات وشكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، وهي كالتالي: 01002077995 والخاص بمكتب وكيل الأزهر، إضافة إلى رقم 01223343001 الخاص بمكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ويشارك في امتحانات الثانوية الازهريةللعام الدارسي 2020/2021 نحو 113الفا و473 طالبا وطالبة في 609لجان وقرر زئاسة القطاع انعقاد امتحانات القسم العلمي في يوم والقسم الأدبي في يوم آخر منعا للتزاحم.

ويبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.