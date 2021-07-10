/639822/الأرقام-تحسم-اللقب-بين-مصطفى-محمد-وشريف-مهاجم-منتخب-مصر

منذ فترة طويلة، يعاني المنتخب المصري من عدم وجود مهاجم قوي وقادر على قيادة الخط الهجومي للفراعنة، وذلك منذ وجود عماد متعب لاعب الأهلي السابق، وعمرو زكي لاعب الزمالك السابق، حيث شهدت السنوات الماضية عدم وجود المهاجم القادر على اقتناص الأهداف الصعبة، حتى ظهر مصطفى محمد لاعب جلطة سراي التركي، ومحمد شريف مهاجم الأهلي، وبدأت المنافسة بينهما.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبعد مباراة القمة الأخيرة، التي شهدت تسجيل محمد شريف لهدفين في مرمى الزمالك، خرجت بعض الجماهير لتؤكد أن محمد شريف هو المهاجم الأول في مصر حالياً، والبعض الآخر يرى أن مصطفى محمد مهاجم جلطة سراي هو الأفضل، لتحدث حالة من الانقسام بين الجماهير.

ولكن بالتأكيد المستفيد الأول هو المنتخب المصري، الذي أصبح يمتلك الآن ثنائي هجومي قوي، من الممكن الدفع بأحدهما بشكل أساسي، فهما قادران على قيادة الفراعنة لتحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات

وواصل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي الإبداع مع المارد الأحمر فقد رفع رصيده من الأهداف لـ 14 هدفاً فى كل البطولات هذا الموسم، مبتعداً عن أقرب منافسيه محمود عبد المنعم كهربا بفارق 7 أهداف كاملة

وسجل محمد شريف لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه فى مرمى الترجي بالدقيقة 30 من عمر المباراة وقرر الحكم إلغاءه بداعى التسلل، ثم سجل هدف الفوز فى الدقيقة 67 من تسديدة في الشباك الخالية، بعدما ارتدت له الكرة بعد تسديدة أولى في القائم، بعدما تسلم تمريرة سحرية من أليو ديانج

وإجمالا خاض محمد شريف 47 مباراة مع الاهلى بكل البطولات نجح فى تسجيل 19هدفاً وصنع ستة أهداف أخرى، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى المدير الفنى بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.

فيما لا شك أن مصطفى محمد مع جلاتا سراى، بعد انضمامه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من نادى الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة، مثالية بكل تأكيد، حيث استطاع أن يسجل 5 أهداف فى 10 مباريات ببطولة دورى السوبر التركى، وسدد الكرة 22 مرة، منها 10 تسديدات على المرمى، وأهدر فرصة واحدة محققة من أجل التسجيل.

عانى مصطفى محمد خلال الفترة الماضية، بعدما ابتعد عن تسجيل الأهداف، خاصة بعدما حصل على كارت أحمر فى إحدى المباريات، ومؤخراً تعرض للإصابة بفيروس كورونا، أبعدته عن المشاركة مع الفريق.